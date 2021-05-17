【千手公關@iM網欄】疫情下的 求職季節

踏入五月，又是準大學畢業生求職的季節。回想當年畢業之後，有同學急不及待寫求職信丶翻看classified post，也有很多同學沒有即時搵工，而是三丶五成群討論著到哪裏旅行丶背包遊，一於遊歷夠才開始展開漫長的工作生涯。 我也是後者。

當年市道興旺，classified post 厚厚一叠，同一家公司招聘多個職位，招聘廣告佔了半版，大企業拋出實習生計劃廣招人才，比比皆是。

今天，尤其是在疫情下，香港就業不足，最新失業率達百分之七，為近十年前所未見。有行業因市道不景氣而萎縮，盡量減少人手，也有不少因應疫情改變營運模式，務求開源節流，此情況並不是一時三刻可以解決。現時除了有一群具經驗的人士因疫情而失業，正尋尋覓覓，還有新一屆大學畢業生即將加入求職行列，競爭可真不少。

話得說回來，很多人以為這個時候人力市場供過於求，會有更多選擇，但其實僱主也未必因此而容易請到心儀人才，當你真正要招聘時才發現市場上優秀人才不多，有的話，也極為搶手。公關姐姐最近也在招聘，收到的申請中，甚至有不少並非失業而求職，而是仍有工作在身，只是在疫情下仍不忘尋找更佳機會，有些更是裸辭哩！

在面試過程中，你說你喜歡寫作，對語文能力有信心（希望你是真的講得也寫得）；你說自己溝通能力強，且看看你是否肯講但也聆聽別人？你說你是team player，有沒有具體例子說明？你說你喜歡籌辦活動，在大學學會攪很多，但你卻不怎細心⋯

又有一些說來不來，簽了合約也不來，來了又有其他offer 而離開的情況⋯又有的一問之下，有人說，覺得公關工作量委實太多，太繁瑣，應付不來。

近幾年的招聘體會是，與其執意招聘具良好學歷（證書證明）和自稱豐富經驗的，不如放開一點，試用新鮮人，給他們一個機會。說到底，每個人踏入職場，需要的就是一個機會。

投入公關行業，良好學歷和語文能力是基本，傳媒經驗最好有，但不是公關工作的全部。說到底，做人處事的態度丶common sense，對社會的敏感度是最重要。

那麼新鮮人又應該如何表現自己呢？無論你的成績如何優秀，在校內如何出色，在面試前也請好好準備一下吧。

1. 回到基本步，小心看招聘廣告中的工作要求，了解公司性質，多點想像兩者的關係，增加代入感，

2. 面試當日，當然不能遲到，

3. 出席面試的衣著是著重整潔，也是給人第一印象重要一環，

4. 公關工作的招聘通常涉及筆試，日常對時事的敏感度少不了，

5. 公關工作常常要對外溝通，談吐舉止要切合身份；

6. 還有⋯ 其他自己執生。

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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