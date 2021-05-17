【職場熱話】前公司拖糧 網民稱要找勞工處 竟被老闆警告「後果自負」

拖糧無論是在哪個國家發生，是哪個職位被拖糧，也是不可原諒的。雖然有規定來懲罰僱主，但是仍然有不少公司不顧不理。近日有網民於網上討論區發文，指被前公司拖累，該怎麼辦。

網民前公司已拖糧一個月，因為是六天工作的公司，所以網民星期六上去拿工資。但也沒有拿到手，於是網民就和前老闆說：「再不發工資就會上報勞工處」結果幕後老闆就說：「不要搞事，不然後果自負」

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有人覺得前公司是在耍網民，讓他去勞工處上報就好。至於所謂的「後果自負」，樓主又不是街邊「泊車仔」，有什麼要害怕？而且這也算是恐嚇，下次上前公司前記得錄音，有證有據就能報警。

網民指，只要有紀錄能證明樓主有上班，就可以直接找勞工處，不要浪費時間。如果怕他找麻煩，就可以先給一個限期，過了就直接行動。

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責任編輯：張瑋婷