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首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班

環球社會熱點 16:51 2021/05/17

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印度新冠肺炎疫情嚴峻，澳洲較早前宣佈禁止公民由印度返國，引起強烈反彈。澳洲政府其後撤銷禁令，並安排包機接載公民回國。首班由印度飛往澳洲的包機於上周六（15日）抵達，據悉有旅客於隔離期間被驗出對新冠病毒呈陽性反應。

澳洲料封關至明年 大量公民要求由印度返國 【下一頁】

由澳洲政府安排由印度接載公民的包機，於上周六抵達澳洲。航班原定可容納150名乘客，所有乘客需附上新冠病毒檢測陰性證明，但最終有70名乘客因上機前確診新冠肺炎、或屬密切接觸者而被拒絕上機。

餘下80名澳洲公民（Northern Territory）會直接在北領地首府達爾文（Darwin） 降落，以及抵埗後在Howard Springs檢疫設施隔離兩周。北領地代理首席衛生官佩恩（Charles Pain）表示，一名乘客在隔離期間被驗出對新冠病毒呈陽性反應，航班上的其他乘客目前正接受進一步檢測。

澳洲政府削新移民福利 等4年先拎得 【下一頁】

北領地衛生局指，如果有多於50名由印度抵澳的公民，到埗後被驗出確診患上新冠肺炎，當局會考慮減少安排包機、甚至再次禁止澳洲公民回國。

此外，有原定上機返澳的公民，上機前被驗出對新冠病毒呈陽性，但其後卻指沒有患上新冠肺炎，錯失回國機會，敦促當局重新檢視病毒篩查程序。澳洲航空正調查事件，以確保印度的新冠病毒檢測符合其監管標準。澳洲當局亦會檢討，制定後補乘客名單，希望短時間內接載更多未受病毒感染的國民回澳。

責任編輯：郭麗明

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