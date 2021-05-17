景順趙耀庭：中國家庭消費可能有猶豫　中國股票風險回報狀況有吸引力

中國4月份經濟數據好壞參半，無阻中港股市高收。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，總體而言，中國在2021年第二季經濟維持強勁，由於政策緊縮擔憂和科技領域的監管，導致中國股票下跌，鑑於估值較低及有吸引力的風險回報狀況，對中國股票的看法更為正面。

趙耀庭指，由於國內的疫苗推展、強勁的外部需求以及更有利的宏觀環境，中國經濟應繼續反彈。儘管市場已經迅速消化疫情帶來的負面影響，並認識到中國經濟的強勁基本驅動因素以及隨後的企業盈利增長，但投資者可以繼續預期與疫情相關的短期限制措施，仍會給市場帶來一些挑戰。

中國今早公布一系列經濟數據，3月後每月增長有所放緩：受外部對中國商品強勁需求推動，工業生產值按年增長20.3%並保持強勁，另外由於民營企業的資本支出超過國有企業，投資支出也穩步增長19.9%，而消費數字則為17.7%，稍為落後於其他數字。

中國家庭消費可能有猶豫

家用電子產品和食品銷售數字表現不佳，分別只增長6.1%和6.5%，以致零售銷售數據令人失望，但餐廳和餐飲業的銷售則錄得46.4%的增長。儘管政府致力令房地產行業降溫，但4月份的房屋價格數據增長了0.48%，高於3月份的增長。

趙耀庭指，雖然一個月的數據不代表任何發展趨勢，但零售和住房數據上的不平衡和差異可能預示著新冠疫情之後的長遠消費者支出，這表明儘管中國家庭出外到餐館進餐及旅行，他們在消費上可能仍會有些猶豫。

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編輯：區嘉俊