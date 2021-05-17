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【旅遊氣泡】新加坡疫情反覆　香港、新加坡旅遊氣泡再延期

商業 16:13 2021/05/17

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香港與新加坡兩地政府決定延後雙邊「航空旅遊氣泡」原定於5月26日的目標啓航日期。

港府今日宣布，因應新加坡近期疫情，香港與新加坡兩地政府決定延後雙邊「航空旅遊氣泡」原定於5月26日的目標啓航日期。

【疫市營商】越南和馬來西亞貨件量增　DHL Express新增直飛檳城及胡志明市航線

政府發言人表示，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，包括新加坡政府近日推出更為嚴謹的抗疫措施的成效，該等措施昨日（5月16日）生效，直至6月13日。在這段期間，雙方會繼續緊密地保持溝通，互相通報相關的統計數據和審視發展，以決定「航空旅遊氣泡」下的啓航安排，並於6月13日或之前作出進一步公布。

香港和新加坡均是區內航空樞紐和國際城市，發言人強調，兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衞生措施下，透過「航空旅遊氣泡」逐步和有序地恢復跨境往來。

港府指，旅客如已預訂上述時段的專屬航班，應聯絡航空公司，並按自己的情況調整行程。有關「航空旅遊氣泡」的具體安排，請參考專屬網頁：www.tourism.gov.hk/travelbubble

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責任編輯：葉泳珊

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