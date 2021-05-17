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【旅遊氣泡】香港新加坡「航空旅遊氣泡」二次延後　國泰航空：可全額退款（第二版，附連結）

Hot Talk 16:29 2021/05/17

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香港與新加坡「航空旅遊氣泡」再度延後　6月13日前再公布

港府公布，因應新加坡近期新冠病毒的疫情，香港與新加坡兩地政府決定延後雙邊「航空旅遊氣泡」原定於5月26日的目標啓航日期。星港旅遊氣泡最初訂於去年11月啟航，其後因應香港第4波疫情而延期，星港政府於上月訂立新的旅遊氣泡協議，但當地在樟宜機場等地發現本地傳播鏈，商經局局長邱騰華上周已表示，收到新加坡當局反映旅遊氣泡很大機會未能如期。

港府最新公布，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，包括新加坡政府近日推出更為嚴謹的抗疫措施的成效，該等措施由周日（5月16日）生效，直至6月13日。在這段期間，雙方會繼續緊密地保持溝通，互相通報相關的統計數據和審視發展，決定「航空旅遊氣泡」下的啓航安排，並於6月13日或之前作出進一步公布。

國泰回應查詢時表示，會協助受影響旅客把機票全額退款、豁免更改機票日期的手續費或把機票轉為國泰信用額，有關詳情，請瀏覽國泰網頁

國泰續指，就「航空旅遊氣泡」航班延遲啟航感失望的同時，也因顧客對不論出行目的、均可享有雙向入境免檢疫安排的航班需求而感到鼓舞，期待航空旅遊氣泡航班再度啟動。

圖看星港旅遊氣泡原訂重點

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港股 香港 旅遊氣泡 新加坡 邱騰華

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