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【北水基金】騰訊市值蒸發萬億 累北水基金表現大跌

Hot Talk 15:59 2021/05/17

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騰訊等重磅抱團股暫擺脫抛售潮，今天股價反彈。

內地首批9隻REITS公募基金已獲批，包括富國及華安等，市場憧憬長遠擁萬億元（人民幣，下同）空間，專攻基礎設施的公募產品，緊盯稍後開賣產品的吸金力。

另方面，市場暫仍聚焦新經濟股，今天（5月17日）科技股反彈，一改早前環球科技股持續弱勢，本港的龍頭科網股更因反壟斷風暴而飽受雙重夾擊，更累及重倉新經濟股的北水基金。內地媒體引述統計，自2月18日至5月中，不少主打港股的港股通基金急跌，押注抱團股更插水兩成，當中重災區是股王騰訊（00700）等，兩個月市值蒸發逾萬億元，且考驗「南非底」595元的配股價，惹來業界連日關注，如光大陽光香港精選混合基金亦下跌15%，但操盤手仍對港股的優質科網股充滿信心，且憧憬若第2上市股份納入港股通標的股，可為港股注入新活力。

專家指港股調整後，屬北水基金布局良機【下一頁

此外，內媒再檢視首季公募基金的十大組合持倉數據，包括小米（01810）高踞北水5大掃貨名單第4位，內媒形容為「大佬重倉」的權重股，93隻基金揸重貨，首季持股市值約125.87億元。然而，昔日股王滙豐HSBC（00005），雖業績有驚喜，剌激股價勁翻身，能否重拾北水歡心仍待觀望。

那邊廂，以逆向思維見稱的內地80間百億私募基金巨頭之一的高毅資產，內媒指其星級基金經理已減倉A股醫藥等強勢股，酌量把彈藥轉戰港股，關注小米及美團（03690）。

港潮由熱轉冷，今年初蜂湧南下掃貨唯恐暫難再現，皆因首季已勁爆燈，如今在次季收水疑團下，市料臨近半年結前更愈趨水緊，北水或須班資回朝。內媒引述Wind的統計，今年首季900多隻公募基金投資港股，持股總市值高達3353億元。若單以年初首3個月計，相比去年底已加倉約1126億元。

自2019年起北水南下掃港股，去年末季更呈爆炸式增長，掀起港股大時代，國金證券的專家預期，公募產品掘金港股的勢頭未減，尤其是偏重新經濟股。而10大重倉股中，其中3大為北水組合中必買股，包括：（1）516隻基金揸重本周四（20日）放榜的騰訊，持股市值1089.29億元。當中又以易方達對股王情有獨鍾，由星級基金經理張坤操刀的易方達藍籌精選產品，首季加注上述權重股1184萬股；（2）第2大北水愛股是美團，201隻基金視為10大重倉股之一，持股市值445.2億元。同樣，張坤首季也增持這抱團股751萬股；（3）至於北水第3大寵兒是港交所（00388），76隻基金持貨總值194.44億元。張坤亦視之為心頭好，期內加碼506萬股。

首季北水基金買貨，最愛騰訊、美團及港交所【下一頁

不過，第2季開局至今，港股受A股插水而欲升乏力，而以上3大北水核心資產股股價亦如過山車，尤其是騰訊及美團等受監管風潮及抽水潮夾擊，況且市傳重磅受約談股須於本月中提交改善報告，正因隱患未除業界料「北水彈藥」加注熱門港股的注碼驟縮。另一方面，上周派季度業績對板友邦（01299），在北水買貨名單中，亦高於國產的平保（02318）。

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【北水基金】公募基金銷情慘淡 業界3招自救

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 北水流入 港股通 港股 基金
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