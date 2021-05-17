【買樓理財】只要不嫌舊　預算少也夠上車　慈雲山私樓405呎賣500萬

市區樓價貴，若預算不多，其實也有選擇，但前題是不要嫌舊。富誠地產高級物業顧問羅文通說，慈雲山慈華大廈低層A室，實用面積405平方呎，兩房間隔，日前以500萬元易手，實用呎價約12,346元。從代理提供的圖片可見，單位裝修企理，外望有公屋王之稱的「鳳德邨」，附近有所學校。

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資料顯示，慈華大廈位於慈雲山蒲英里8號，早於1978年開始入伙，建有1座住宅大廈，提供176個單位，實用面積由405平方呎起，至最大580平方呎。

據了解，原業主於2012年09月以222萬元購入上址，持貨9年，現轉手賬面賺約278萬元，物業期內升值1.3倍。

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