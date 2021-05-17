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【轉工抉擇】20K設計行業長短周 VS 20K加佣金中介準時放工 網民：中介幾時做番都得

理財智慧 18:30 2021/05/17

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轉工煩惱每個人都有，有些人會考慮興趣、人生道路等，亦有人為錢奮不顧身。近日有網民於網上討論區發文，指自己有兩個工作機會，不知道選哪個好。

網民24歲畢業，有一年工作經驗，但仍不知道自己想做什麼。

第一份工作的條件：

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    +3
    +2

第二份工作的條件：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

有人讓樓主考慮，「下個月出糧有咩想買？」、「5年之後你預期工作之外會有咩生活？」、「自己討厭推銷嗎？」、「有天份做推銷嗎？」等因素。有網民指從事商業開發的話，就要有心理準備不能準時下班。而且放假也要「24小時on call」，即是假日上班，還要跑數，壓力會很大。

【樓市現象】二手又旺過嘉湖周末錄6宗成交 上車客怕遲買更貴 即睇即534萬元購兩房【下一頁

不過有網民就覺得當然是從事有興趣的工作，因為有多少月薪還是不夠花的。而且這麼好的老闆可遇不可求，第二份工作什麼時候入行也可以，千萬不要錯過好老闆。樓主可以先試試繼續做現在的工作，如果連有興趣的工作也堅持不了，那用金錢做動力的工作也不會長久。

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責任編輯：張瑋婷

行業 興趣 設計 網上討論區 壓力

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