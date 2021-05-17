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【大行點睇】瑞聲季績勝預期 高盛予其目標價全城最牛

股樓投資 16:09 2021/05/17

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藍籌股瑞聲科技（02018）上周五（14日）公布首季業績，純利按年急增9.1倍至5.3億元人民幣。業績表現理想，多間大行今日（17日）發研究報告，均表示瑞聲業績勝預期。其中高盛予其目標價最牛，該行指，瑞聲首季業績顯示，公司於連續4年毛利下滑和市場份額下降之後，現有業務已趨於穩定，而新的相機業務出貨量增速也較同業優勝，在產品組合升級、生產率提高及利用率上升帶動下，整體毛利率進一步上升。

該行預期，瑞聲毛利率將由2021年度之28.5%，上升至2027年度之29.8%，並上調其2021至2027年度純利預測9%至13%，維持對其「買入」評級，目標價由58元升至66元，與現價計，潛在升幅逾50%。

即看各大行對瑞聲科技點評﹕

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記者：郭秀慧

潛在升幅 產品 經濟 買入 目標價 純利 瑞聲科技（02018） 相機 藍籌股

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