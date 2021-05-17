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【新股IPO】 朗詩綠色生活服務擬本星期尋求上市聆訊 集資約1億美元

股樓投資 19:07 2021/05/17

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朗詩地產(00106)同系的物業管理服務提供商朗詩綠色生活服務於今年1月25日交上市申請，有外媒報道，公司正尋求於今個星期進行上市聆訊，預計集資大約1億美元（約7.8億港元）。

是次海通國際為獨家保薦人，而較早時有傳朗詩綠色生活服務計劃集資大約8000萬美元。公司於2005年成立，根據初步招股文件顯示，其主要業務為物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務，物業管理服務涵蓋19個城市，包括14個長江三角洲城市及5個中國其他城市。截至去年首9個月，收益按年增34.7%至4.06億元（人民幣，下同）；純利按年99.5%至4107萬元。

至於去年首三季有19.5%收入來自朗詩、合營企業及聯營公司，而其餘80.5%則來自獨立第三方項目。另外公司物業管理服務涵蓋19個城市，包括14個長江三角洲城市及5個中國其他城市。

另一方面，控股股東田明為公司董事長及朗詩地產的創辦人兼主席，持朗詩綠色生活服務上市前股份大約45.54%。

【大行報告】大摩料呢隻股60日內跑贏大市　料次季收入指引自疫情以來首超市場預期【下一頁

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責任編輯:陳子謙

 

物業管理 服務 港元 綠色生活 IPO

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