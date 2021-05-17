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【5G】中電信與中聯通共建共享5G基站已開通39萬個 較去年僅增7萬個

股市 15:52 2021/05/17

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中電信與中聯通共建共享5G基站已開通39萬個 較去年僅增7萬個

中國電信 （00728） 總經理李正茂透露，公司與中國聯通 （00762） 的共建共享，截至4月底，5G基站已經累計開通39萬站，5G網絡覆蓋所有地級以上的程式和部分重點縣。

中國聯通董事長王曉初在今年3月的全年業績會上曾透露，當時雙方共建共享5G基站規模已經累計達38萬，年內目標共建共享70萬個5G基站。今年4月底公布的已開通基站數目，僅較中國電信公佈去年業績時的32萬個，增加7萬個。

另外，中國移動 （00941） 副總經理簡勤在世界電信和信息社會日大會上透露，中國移動5G SA基站規模已經達到34.4萬站，實現全國所有地級市和部分重點縣城的5G商用。

而中移動與中國廣電進行700MHz網絡共建共享，據悉目前雙方已經共同完成，年內部署700MHz 40萬站建設原則、無線電集材設備等工作。

立即了解【5G發展】新形勢

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【美國制裁】紐交所維持中移動、聯通、中電信退市決定 聯通：美國存託證券已大幅下降（第三版）

記者：梁安琪

港股 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中國電信（00728） 5G
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