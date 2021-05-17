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【消委會】移民公司代辦寵物移民收費參差　總支出預算與基本報價差異達190%　

理財智慧 17:18 2021/05/17

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本港有不少家庭都視寵物為家人，移民時也會帶着牠們離開，但當中的移民總支出預算與基本報價卻有十分大的差異。消委會調查的11間移民公司均提供免費報價服務，並按照移居地、預計出發日期、以及寵物的品種、年齡、體重和體型等資料報價，發現總支出預算與基本報價的差異達190%。

【消委會】波斯貓搭飛機易精神焦慮　帶寵物移民6大狀況要注意：【下一頁

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調查發現有部分報價的基本收費未有包括運費及隔離費（只適用於個別移居地）等金額較大的服務項目，而移民公司或會就不同的移居，建議不同的運送方式及航空公司，運費也有顯注差異，而且部分基本收費未包括運費及隔離費。

消委會指出，若比較各移民公司提供的基本報價，費用為2萬元至6.2萬元，當中相差逾2倍。如加上自付或實報實銷的主要項目費用，包括寵物的運費、隔離費及申請入口許可證的費用，總支出預算與基本報價有15%至190%的差異。至於在總支出預算介乎4.3萬元至8.11萬元，相差接近1倍。據消委會資料顯示，「KaRoy International Pet Services」代辦柴犬移居至澳洲收費的基本報價（貨運）為2萬元，但計及寵物最低運費的2萬元、隔離費及入口許可證的1.8萬元後，其總支出預算為5.8萬元，總支出預算與基本報價的差異達190%。

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責任編輯：黎淑雯
 

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