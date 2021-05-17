【大行報告】大和指友邦新業務價值增長強勁　籲投資者將核心持倉由平保轉為友邦　重申友邦為行業首選股

大和發表報告指，友邦保險(01299) 首季來自內地市場的新業務價值增長強勁，主要由於新業務利潤率按年提升，相信友邦於內地及香港市場的競爭優勢將持續，內地市場雖仍然疲弱，但相信友邦表現將好於同業。

至於香港市場，自次季開始包括內地訪客的高基數效應將消除。基於新業務價值強勁增長，目標價自128元上調至132元，重申友邦為行業首選股，並籲投資者將核心持倉由中國平安(02318)轉為友邦，維持友邦「買入」評級。

大行對友邦評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機