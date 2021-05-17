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【大行報告】大和指友邦新業務價值增長強勁　籲投資者將核心持倉由平保轉為友邦　重申友邦為行業首選股

股樓投資 15:48 2021/05/17

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大和發表報告指，友邦保險(01299) 首季來自內地市場的新業務價值增長強勁，主要由於新業務利潤率按年提升，相信友邦於內地及香港市場的競爭優勢將持續，內地市場雖仍然疲弱，但相信友邦表現將好於同業。

至於香港市場，自次季開始包括內地訪客的高基數效應將消除。基於新業務價值強勁增長，目標價自128元上調至132元，重申友邦為行業首選股，並籲投資者將核心持倉由中國平安(02318)轉為友邦，維持友邦「買入」評級。

大行對友邦評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

友邦保險（01299） 港股
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