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【加密貨幣】馬斯克指比特幣欠環保惹罵戰 Twitter CEO力撐比特幣

股樓投資 16:53 2021/05/17

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）上周四（13日）於Twitter指，公公司將暫停以比特幣交作為支付工具，聲明指公司關注挖掘比特幣的化石燃料使用量不斷上升，尤其是排放量高於其他燃料的煤炭，但不少財金界名人卻對馬斯克的說法不敢苟同。

【美股焦點】上季加注比特幣蝕近一成 Square指未有計劃買入更多比特幣

電子支付公司Square（SQ）的行政總裁Amrita Ahuja周五（14 日）在Twitter發文指「Square對比特幣的策略沒有改變，同時也正朝向更環保的方向努力」；有份創辦Square及Twitter的Twitter行政總裁Jack Dorsey隨即回應Ahuja的帖文，指比特幣讓一切變得更好。

不過，馬斯克所言並非毫無根據，劍橋大學替代金融中心（CCAF）便曾指出，挖掘比特幣礦一年所消耗的能源高達148萬億瓦時，高於瑞典一年的能源消耗量。

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撰文 : 林展鋒

財務自由 經濟 馬斯克 瑞典 Tesla 香港經濟日報 香港 Twitter 比特幣

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