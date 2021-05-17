【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱

無論是哪個世代，律師、醫生、護士等的專業行業總被譽為成功人士的職業。工資高、福利好，令每對父母都想自己的小朋友成為其中一份子。近日有網民於網上討論區發文，指成為護士是一個轉生機會。

網民經歷：

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有網民不同意樓主的看法，指人生不應只有金錢，應考慮到各方面的生活。而護士也不是樓主口中的光鮮，不是一門容易念的學系，實習時注定被人問候，出來工作就要通宵，早見晚見屎和血。

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亦有人認為樓主說的根本不現實，護士的工作過於辛苦，不要以為能隨便升上70K。至少有五年年資才能有50K，但五年也不是能輕易捱過來，有人直言：「五年升到仙就有！」

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責任編輯：張瑋婷