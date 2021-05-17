【美股焦點】上季加注比特幣蝕近一成 Square指未有計劃再加注

美國電子支付公司Square（SQ）去年起買入開始買入比特幣，並在旗下應用程式CashApp開放比特幣交易。公司自去年10月以5000萬美元買入比特幣後，今年2 月再度加注，令其比特幣持倉增至1.7億美元。

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但由於近日比特幣價格下跌，令Square投資於比特幣的損失近增至2000萬美元，而現時比特幣約公司其現金流的 5%，Square首席財務總監Amrita Ahuja受訪時指，暫無進一步購買比特幣的計劃，「目前沒有計劃以財政角度重新檢視狀況」。公司又指當看到比特幣或加密產品有新發展時，才會再做出進一步評估。

Square上周公布首季季績，公司收入達50.6億美元，按年增 266%，大幅優於市場預期，惟與Tesla不同的是，Square在投資比特幣中所賺取的利潤不是太高。

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