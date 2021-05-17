【交通補貼】政府研補貼將擴至八達通外的支付工具 已接觸個別營辦商

運輸及房屋局表示，已完成檢討公共交通費用補貼計劃，考慮到電子支付平台日趨普及，市民支付交通費的習慣或會漸變，將擴大至八達通以外的電子繳費系統，又稱已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，研究將適用的電子繳費系統納入補貼計劃。

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當局亦考慮相關門檻、計算和發放補貼的安排和形式、監察機制、時間和成本等，在擬訂具體的推行方案後，運房局將與公共交通營辦商商討，以盡快將適用的電子繳費系統納入計劃。

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當局又指，一些市民可能對必須使用預先登記的個人八達通領取津貼有所顧慮，認為現階段維持無須登記的做法是適當的安排。 由於市民在計劃下仍須自行負擔大部分的公共交通開支，補貼亦設有每月上限，相信有關設計已有助減少濫用的情況。

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責任編輯：陳楚琨