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【報稅2021】報稅你要知！一文看清開設網上「稅務易」戶口步驟 即延長一個月期限（附教學圖）

理財智慧 19:55 2021/05/19

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早前稅務局向各大市民派發逾262萬份「綠色炸彈」，並限期一個月的時間內遞交，即6月5日或之前；除了填寫實體表格外，網上報稅亦不失為一個好方法，更可將報稅期限延長一個月時間。

若要網上報稅，首先要建立「稅務易」（eTax）的帳戶。首先使用身分證號碼和稅務編號申請啟動帳戶，稅務局會在2個工作天內寄送啟動密碼至你的通訊地址。當市民取得啟動密碼後，便可按指示輸入啟動密碼、稅務編號及香港身份證號碼等資料，設立「稅務易」的帳戶。

設定了帳戶後，市民便可開始使用網上服務，包括提交報稅表、查詢稅務狀況及在網上繳稅等。

以下是啟動「稅務易」帳戶的所需步驟：

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申請網上報稅的人士需符合以下資格：

  • 並不就全部或部分受僱入息申請豁免徵稅；
  • 在該課稅年度並無擁有全年總入息超過2,000,000元的獨資經營業務；
  • 於年內並無任何根據《稅務條例》第20AE， 20AF及/或20AK條被視為在該課稅年度的應評稅利潤；
  • 未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定；及
  • 在該課稅年度並無根據《稅務條例》第49（1）條或49（1A）條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免
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責任編輯：潘曉豐

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