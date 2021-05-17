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【疫市營商】日企豆腐可室溫保存120天　擬推銷至海外市場

商業 15:28 2021/05/17

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日企「四國化工機」旗下從事食品業務的公司，推出了可在室溫下保存120天的豆腐。（四國化工機官網圖片）

豆腐在室溫下容易變壞，但有日企看準日本厚生勞動省，於2018年修改了豆腐只能在冷藏條件下銷售的標準，轉為容許在當地室溫下銷售。故研發了一款，可以在室溫下保存的豆腐。

據《日經中文網》報道，日企「四國化工機」旗下從事食品業務的公司，推出了可在室溫下保存120天的豆腐。並由其旗下「阿南食品工廠」和「Satono yuki」，分別負責生產和銷售。

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該款豆腐特點是保質期較長，並且可以在室溫下保存120天。體積為300克，選用日本大豆製造，建議零售價為171日圓。除了在食品超市及便利店銷售外，還將在家居用品店、藥店及餐飲店銷售。

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室溫存放兼保存期長　新款豆腐擬推海外市場
四國化工機更計劃將產品銷售到海外市場。其社長植田滋指，中國、其他亞洲地區，以及俄羅斯都有食不經烹調豆腐的習慣。其計劃以室溫保存不變味為賣點，開拓海外市場，銷售給該些零售店及餐飲店。

愈來愈多企業著重可持續發展，該公司推出的新款豆腐，其紙盒內部更採用聚乙烯膜。即是塑膠使用量，與日本超市其他普通豆腐商品比較，只佔約4成。植田滋稱，減少使用塑膠，可以吸引著重環保的消費者購買。

責任編輯：馬意文

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