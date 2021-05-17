【台灣疫情】台灣單日增335宗確診、雙北市大規模停課　台股本月累跌2000點或13%

▲ 台灣單日增335宗確診、雙北市高中以下明起停課

台灣疫情轉趨嚴峻，台灣今日公布，單日新增335宗新冠病毒確診病例，再創單日新高，其中333宗是台灣本土病例。台北及新北市明日（18日）起，高中以下年級全面停課10日（至28日）。疫情陰霾拖累台股氣氛，台股一度急瀉近700點，全日仍跌473點或3%，報15353點。

台灣疫情進一步升溫，今日新增335宗確診個案，確診病例連續第7日上升，而且是連續第3日錄得過百宗新增確診。其中，台北市今日新增158宗確診，新北市則新增148宗病例。單計最近3日（15日至17日），台灣累計新增727宗確診個案。

疫情指揮中心上周已經提升台北及新北市的防疫警戒至第三級。台灣政府最新宣布，雙北市明日起停課至5月28日。

政府收緊台灣抵港人士檢疫及檢測要求 未打疫苗須隔離21日，可見【下一頁】

疫情升溫且實施停課，消息拖累台股進一步受壓，台灣加權指數一度低見15159點，最多跌668點。從月初至今，台股從接近歷史高位點數，累跌2213點至15353點。

焦點股份台積電（台：2330）跌幅相對溫和，再次支撐台股大局，今日股價跌1.4%，報549元新台幣，月初至今累跌8.5%。

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