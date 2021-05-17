【盈富基金】金管局傳委全獨立第三方審計 盈富基金管理人或換人？

有香港傳媒報道，香港金管局委任獨立第三方，將對盈富基金 （02800） 進行審計，同時研究更換管理人的可能性。現時，盈富基金由道富環球（State Stree Global）旗下的道富環球投資管理亞洲擔任管理人。

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道富環球投資管理亞洲因為美國的制裁，今年1月11日公布不再投資被制裁的股份，但在兩日後公布改變做法，於1月14日重新恢復投資。金管局關注道富環球的做法及美國制裁等不確定性，因此研究更換管理人的做法。報道指當局希望以透明公平的原則引入競爭者，現時或對盈富基金管理有興趣的機構包括恒生投資管理及南方東英等。

金管局回應指，當局與盈富基金監督委員會一直保持與道富環球的溝通，同時指如果委員會決定更換管理人，相信委員會將小心評核不同的人選。道富環球回應指，不評論市場傳聞，同時指盈富基金投資於所有恒指成份股。

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