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首度接受加密貨幣付款方式 《KAWS:HOLIDAY》第六站將今年第4季展開

環球政經 19:16 2021/05/17

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KAWS今日（17日）宣布，聯同AllRightsReserved合作，由COMPANION化身42米高的熱氣球，將會於2021年第4季升空，現時正接受大眾查詢，更聯同FTX Pay合作，首次接受加密貨幣付款，惟未有進一步公布確實日期、每站地區及售價詳情。

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據悉，因應疫情，是次計劃將會由《KAWS:HOLIDAY》將飛到各大城市及地方，並因應預訂及查詢反應而定下每站地區及售價，故官方未有更多細節公布；由2018年起展開的《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽，從首爾出發，到台北、香港、日本及太空等，均獲大眾關注。

AllRightsReserved創辦人SK Lam表示：「很高興能將《KAWS:HOLIDAY》帶到去世界各地，同時很榮幸有FTX加入今次這個別具代表性的企劃，並首次接受加密貨幣的付款。我相信在FTX Pay的支援下，《KAWS:HOLIDAY》將會以最新最快的數碼支付體驗為大家帶來輕鬆創新的旅程。」

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責任編輯：潘曉豐

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