【神準策略師】瑞信邵志銘： 目前只是牛市的健康回調　首關看26900點

▲ 【大行看法】神準策略師邵志銘： 目前只是牛市的健康回調 首關看26900點

港股連跌3周，上月中已預示港股實現「五窮月」機會偏高的「神準策略師」瑞信大中華區首席投資總監邵志銘接受本報專訪時認為，港股「缺水」下，調整浪只是剛開始，但投資者無需擔心，目前只是牛市的健康回調，恒指首關支持位為200天綫，約處26900點水平。

美股主導港股走勢 調整浪剛開始

邵志銘表示，美股過去於牛市調整時平均回調約14%，5月至今標普500指數回調約3%，納指回調逾6%，而港股與美股關聯度偏高，若美股跌一成，港股也會回落約9%。

「恒指首個支持位是200天綫，意味從高位回調約1,100點，相當於5%，不算很多，後市能否企穩，則要視乎美股走勢、美國通脹數據及企業盈利3因素。」

邵志銘指，內地收緊新北水基金的發行，北水南下像停滯般，加上外資對港股的熱度下降，資金寧追逐其他地方的資產，「港股派對已完結（party is over）」，大市在「缺水」下短綫難有運行。「無北水、無外資，本地投資者又靜觀其變，導致港股成交下跌，美股成為主導港股走勢的重要因素。」

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