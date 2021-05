【緬甸政變】環球小姐代表高舉標語 冀國際多關注（多圖）

緬甸軍事發動政變至今已逾3個月,緬甸民眾不斷以各種方式關注當地局勢。近日美國佛羅里達州舉行的環球小姐選美比賽中,緬甸佳麗在角逐「最佳民族服裝」獎項時,手舉「為緬甸祈禱」引來國際關注。環球小姐選美比賽錄影片中,緬甸佳麗亦展示她參加示威的照片。

現年22歲的緬甸佳麗圖薩爾(Thuzar Wint Lwin)晉身21強後,在為比賽方拍攝的影片中表示,緬甸每天都有民眾被軍方槍殺,作為緬甸環球小姐代表,政變後她一直在盡自己所能呼籲更多人關注緬甸。她希望能盡自己微小的力量,讓更多人談論緬甸的情況。圖薩爾雖然最終未能擠身決賽,但憑緬甸傳統服飾奪得「最佳民族服裝」殊榮,而且她高舉「Pray for Myanmar」(為緬甸祈禱)標語圖片,已經在網絡上廣為流傳。

影片中圖薩爾展示自己參與遊行的照片,當時她手舉「我們不要軍政府」(We do not want military government)標語,呼籲釋放緬甸執政黨領袖昂山素姬,後者自政變至今一直被軍方軟禁。緬甸政變至今,全國最少790人被軍方殺害,當中包括52名兒童,拘留逾3,900人。

圖薩爾在接受《紐約時報》(New York Times)採訪時候透露,自己曾為仰光(Yangon)示威者送水,捐款給遇難者親屬。她亦在Facebook上載多張蒙眼、雙手被綁或膠帶封嘴的黑白照,以表達對軍方不滿。圖薩爾指,緬甸士兵每日巡邏,並「如屠殺動物般殺人」(killing our people like animals)。自己在前往美國參賽前,一直查閱軍方通緝名單。得知有名人試圖離境時被拘留後,決定身穿連帽衣並帶上眼鏡,以免在機場被軍方認出。圖薩爾指自己回國後並不安全,現時前路茫茫。

另外,代表新加坡的菲律賓裔佳麗Bernadette Belle Ong亦在舞台上,身披新加坡國旗紅白二色披肩,寫上「停止亞洲仇恨」(Stop Asian hate),希望藉此呼籲世人關注亞裔歧視議題。

責任編輯:李俊儀