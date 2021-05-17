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【樓市熱話】超殘唐樓招租6,500元 廁所核突過公廁 網民嘲「好適合拍恐怖片」

理財智慧 14:58 2021/05/17

分享：

樓價貴，買不起樓的只有選擇租樓，其實唐樓也是不少人的選擇，但近日有網民在討論區發帖，指一個市區唐樓單位招租月租6,500元，看上去很便宜，但當看過真實圖片時，被其超殘內櫳嚇了一跳，更有網友直言「好適合拍恐怖片」。

根據相片資料顯示，該單位位於九龍佐敦區，唐7樓，面積400呎，大房大廳，每月月租6,500元。不過就圖片所見，單位內櫳極度殘破，大廳牆身發霉，廚房及廁所更可以用「恐怖」來形容，天花板穿窿之外，更被網友形容為比公廁更核突，相信要大執一番才適合人類入住。

超殘唐樓相片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

發帖者又PO了一段疑似地產經紀與查詢網友的對話，經紀指出「不過又咁講.......呢個價錢呢個SIZE嚟講，唔好要求咁多啦﹗啱的就租左佢﹗再自己執執佢囉﹗」、「或者咁講啦﹗咁嘅SIZE嚟講......就算唐7樓都好......叫價都8千以上嫁啦﹗佢就係知道間屋殘﹗又唔想跌錢出黎裝修﹗先出呢個價姐......再講下價﹗我諗6千應該都可以﹗」

【樓市熱話】屋企人重男輕女　層樓比細佬唔預家姐　細佬一招解決締雙贏　卻被網民批：樓主都是重男輕女【見下頁

此帖一出，即惹來網友極大迴響，大多表示即使租金平，也不能接受租住如此殘破的單位，「咁殘點租？買反而有得傾會裝修下」、「400呎算大，不過有啲殘，業主裝修完再放租會合理啲」、「搵水魚幫業主做埋裝修」、「好適合拍恐怖片」。

【筍盤推介】 廳大房大夠哂實用 3房單位叫價只係「6字頭」 最啱換樓客【見下頁

其他網友回應：

佢不如叫租果個裝修，但免3年租，之後每月9000

執執佢？成間鬼屋咁呀，唔重新裝修搵鬼住？

公廁都冇你呢個屎坑咁核突

俾錢租仲要幫佢執？就算執咗，走之前都一定幫佢還原

仲貴過住酒店，酒店家俬冷氣水電全包，一個星期包一次執房，仲要唔使行樓梯

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記者：李兆明

經濟 地產 佐敦 地產經紀 恐怖片 酒店

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