【筍工推介】呢2份政府工只要中學學歷 月薪均逾1.4萬 睇睇你是否合資格

一般想到要在政府部門工作都覺得最少要有大學學歷，但其實仍有些空缺接受中學學歷，雖然以非公務員合約條款聘用，不過政府工最重要的是「糧準」！

第一份空缺就是郵政署的客戶服務員，要求中學畢業，月薪14,715元，主要負責一般文書工作、回應投訴及查詢等。有興趣者就要在本月20日遞交申請了。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。填妥的申請書須於截止申請日期或之前送達查詢地址。請於信封面上清楚註明「申請客戶服務員職位」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。請確保已貼上足夠郵資。所有申請書，如資料不全/不清楚、逾期遞交、郵資不足、以傳真或電郵方式遞交、或非使用指定的申請表格，均不獲處理。



申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址，如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後四星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可能視作經已落選。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況以致需較長時間處理申請，申請人或會較遲接獲通知。

聯絡地址:香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓招聘組

查詢電話:2921 2166

截止申請日期(日/月/年) :20/05/2021 18:00:00

另一份就是水務署的合約抄錶員，月薪14,600元，要求中四學歷。此職位將於5月28日截止，有意申請者就要在快手了！

入職條件及職責：

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申請手續：

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



已填妥的申請書須連同｜

（一）學歷資格證明文件副本（包括成績表或其他獲認可的同等學歷證明文件需證明你已完成中四課程，學科包括中國語文、英國語文及數學科）；及

（二）有關你取得中四或以上程度中文及英文語文能力的證明文件副本（包括成績表或其他獲認可的同等學歷證明文件需證明你於中文科及英文科取得及格成績），以親身或郵寄方式於截止申請日期或之前送交聯絡地址，信封面須註明『申請合約抄錶員』。

為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。



申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後6至10個星期內接獲通知。如遇到申請眾多等情況，可能需時稍長。申請人如未獲邀參加面試，則可視作落選論。

聯絡地址:香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組

查詢電話:2294 2743

截止申請日期(日/月/年) :28/05/2021 23:59:00

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責任編輯：陳楚琨