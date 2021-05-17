【疫市營商】越南和馬來西亞貨件量增　DHL Express新增直飛檳城及胡志明市航線

▲ DHL Express發現亞洲包括越南和馬來西亞的貨件量明顯增長，故新增由香港出發至胡志明市和檳城專機。（法新社圖片）

疫情下電商需求大，連帶貨運需求亦增加。DHL Express發現亞洲包括越南和馬來西亞的貨件量，出現明顯增長。故新增由香港出發至胡志明市和檳城專機，以應付增長需求。

由於越南和馬來西亞的貨件量增加。DHL Express為了提高載貨能力和縮短香港與兩地之間的運送時間。其將原有由香港出發，先經胡志明市，最後到檳城的航線，轉為直飛的航線，包括：

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1）航線直飛至檳城

新增的每週五班新航線，將採用空中巴士A300貨機，從香港直飛檳城。

2）航線直飛胡志明市

新增每週六班新航線，將採用空中巴士A330，從香港直飛胡志明市。

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另外，越南出口量漸增長。DHL Express將來往河內與香港的貨機機型，由波音737-400升級至波音737-800，提升載貨能力。其亞太區行政總裁李植興表示，B2C和B2B電子商貿貨件量快速增長，精通數碼科技的商戶和消費者開始在亞洲，以至在全球的電商市場佔主導地位。其開通胡志明市和檳城的專機，以及升級河內的貨機機型，希望當地客戶享受一日内送達的速遞服務。

責任編輯：馬意文