  • 32°C
香港時間 : 2021517日 (一) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】越南和馬來西亞貨件量增　DHL Express新增直飛檳城及胡志明市航線

商業 14:53 2021/05/17

分享：

DHL Express發現亞洲包括越南和馬來西亞的貨件量明顯增長，故新增由香港出發至胡志明市和檳城專機。（法新社圖片）

疫情下電商需求大，連帶貨運需求亦增加。DHL Express發現亞洲包括越南和馬來西亞的貨件量，出現明顯增長。故新增由香港出發至胡志明市和檳城專機，以應付增長需求。

由於越南和馬來西亞的貨件量增加。DHL Express為了提高載貨能力和縮短香港與兩地之間的運送時間。其將原有由香港出發，先經胡志明市，最後到檳城的航線，轉為直飛的航線，包括：

【端午節銷情】恆香老餅家推新口味及網售　料端午糉銷售逆市增3成

1）航線直飛至檳城
新增的每週五班新航線，將採用空中巴士A300貨機，從香港直飛檳城。

2）航線直飛胡志明市
新增每週六班新航線，將採用空中巴士A330，從香港直飛胡志明市。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【芯片短缺】芯片庫存不足　現代汽車及起亞汽車生產線被迫暫停

另外，越南出口量漸增長。DHL Express將來往河內與香港的貨機機型，由波音737-400升級至波音737-800，提升載貨能力。其亞太區行政總裁李植興表示，B2C和B2B電子商貿貨件量快速增長，精通數碼科技的商戶和消費者開始在亞洲，以至在全球的電商市場佔主導地位。其開通胡志明市和檳城的專機，以及升級河內的貨機機型，希望當地客戶享受一日内送達的速遞服務。

責任編輯：馬意文

相關文章

【香港排名】DHL 2020全球連通性指數　本港營商便利程度全球第3位
2020/12/03
【香港排名】DHL 2020全球連通性指數　本港營商便利程度全球第3位
【香港出口】DHL公布今年首季「DHL香港空運貿易領先指數」　整體空運指數料微升0.6點至31.8點
2021/01/28
【香港出口】DHL公布今年首季「DHL香港空運貿易領先指數」　整體空運指數料微升0.6點至31.8點
【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元
2021/04/12
【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元
【空運貿易】DHL空運貿易指數第二季續升至38.7　美洲地區表現冠全球
2021/04/20
【空運貿易】DHL空運貿易指數第二季續升至38.7　美洲地區表現冠全球

你可能感興趣

【香港排名】DHL 2020全球連通性指數　本港營商便利程度全球第3位
18:45 2020/12/03
【香港排名】DHL 2020全球連通性指數　本港營商便利程度全球第3位
【香港出口】DHL公布今年首季「DHL香港空運貿易領先指數」　整體空運指數料微升0.6點至31.8點
16:14 2021/01/28
【香港出口】DHL公布今年首季「DHL香港空運貿易領先指數」　整體空運指數料微升0.6點至31.8點
【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元
17:32 2021/04/12
【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元
電子商貿 疫情 DHL 空中巴士 檳城 胡志明市 馬來西亞 越南 香港 服務

上一篇文章

【疫市營商】日企豆腐可室溫保存120天　擬推銷至海外市場

下一篇文章

【工作過勞】世衛：工時過長增加中風、心臟病風險　憂遠程工作令情況惡化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票