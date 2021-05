為將來挑戰作裝備　Stamford創新教育模式 提升孩子學習興趣

要為子女挑選最合適的學校,家長會考慮學校的課程框架、教師的質素、轉讀或移居外地時如何銜接等問題;但是身處變化萬千的資訊年代,以及社會的急速發展,包括突如其來的生活變化——例如新冠肺炎期間,孩子由面授上課改為網上課堂,無論是「教」或「學」的體驗均與以往有著巨大的分別。科技融入教育是大勢所趨,師生們無論對科技的應用裹是學習心態等都需要好好裝備,藉此加強的適應力。因此,學校的辦學理念、課程特色,以及教師團隊等是否與時並進,符合現今世代的需要尤其重要。

多家人力資源顧問公司及時代雜誌曾預測,不久將來會有一半的行業及職位將被電腦和人工智能取代,新的工種將會不斷湧現。未來工作將更講求創意、社交技巧和駕馭科技的能力。對比傳統教學模式,創新教育模式更切合現今需要,透過這種模式,孩子除可學到所須知識外,創新教育更講求培養孩子「二十一世紀技能」,包括創意、應變、自我主導等全方位的技能和能力,讓孩子更自如地應對各種挑戰,讓學習回歸基本,真正啟發思考與培育孩子成長。

創新教育模式配合獨特國際課程

2021年是Stamford American School全新的里程碑,除了擴建校舍為校園帶來耳目一新的形象和設備,該校更於成立短短3年半時間內獲得國際學校協會(Council of International Schools)頒發認可資格。最近,學校已正式取得國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate for the Diploma Program, IBDP)認證,反映Stamford在國際教育和課程設計各方面的專業質素備受國際認可,再一次肯定Stamford 培育學生多元發展追隨理想的教學願景。

位於何文田的Stamford提供一條龍K-12創新國際課程,把重要的應用技能和學習技巧糅合於課程當中,培養學生良好的學術基礎,將來在任何環境學習都能成功。

Stamford課程糅合美國標準課程(American Education Reaches Out and Common Core Plus)和探究為本的學習模式(Inquiry based learning approach)。在美國標準課程嚴謹的學習框架下,學生從小擁有建立紮實的語言、數理等知識基礎,循序漸進的學習框架使不同年級的同學掌握相應的知識、技能和概念等,而非一蹴而就的學習進度,為將來有意就讀IBDP的學生作好良好準備。

▲ Stamford課程徹底改變「老師說、學生聽」的單向教學模式

探究為本的教學方法有助引導學生自主學習,徹底改變「老師說、學生聽」的單向教學模式。專題和探究為本的學習模式讓學生能夠跨學科學習,從音樂到歷史、地理到藝術、經濟和科學,把知識貫串各學科。而專題式學習有助訓練和提升學生的學習技巧(Approaches To Learning)和廿一世紀技能(21st Century Skills),包括協作能力、整合知識、解難等技巧,凡此種種對未來為高中選科、準備IBDP、升讀大學,以至投身社會工作,都是人生重大課題之一。

STEMinn令學生對世界充滿好奇

Stamford選用創新教育模式,鼓勵學生大膽創新,以多角度方式思考問題,重視STEM教育,Stamford更將Innovation元素加STEM當中,成為全港獨有的STEMinn課程。STEMinn並非單獨科目,它和科技應用技能融入學生每日不同課堂。Stamford學生自小學學前班(Pre-primary)起便接觸STEMinn課程,讓學生在實踐中學習,啟發創造力、協作和溝通技巧等,更重要是令學生對知識保持好奇心。富「求知慾」的學生更能享受學習的旅程,做到真正的「愉快學習」,成為自我導向的終身學習者。

課程設計重視全人發展

學校課程設計強調學生的全人發展,小學及中學課程涵蓋多個科目,除了學術性學科如英文、數學、科學、綜合人文課外;世界語言(中文或西班牙文)、視覺藝術、戲劇、音樂、體育及情商管理都是必修課學科。學生藉此除能具備穩固的學術基礎外,透過不同學科、學術能力及身心健康皆能正向發展,並助學生探索和發掘自我潛能,將興趣發展成為學習的樂趣。

此外,多元化和平衡的課程亦為將來打好穩健的基礎;在整個學習過程中,學生能純熟運用學習技巧(Approaches to Learning, ATL),懂得如何將知識融匯貫通,有綜合的學術發展,為講求學術平衡的國際預科文憑(IBDP)課程作好準備。

讓孩子了解自己才能,熱愛學習。

Stamford深信小朋友學習時需要投入感;當孩子在學習時沒有滿足感,怎能有效學習呢?所以 Stamford強調教育應該因材施教(Personalized Learning),Stamford教師會透過習作、專題研習、課堂情況、定期的評估及測驗了解學生的學習進度,再按學生不同程度的步伐作出合適的學習規劃和調整,將能力相若的學生分成小班進行教學,使學生得到合適當的內容和挑戰,更能掌握學到的知識。

此外,Stamford特別提供English as an Additional Language(EAL)英語課程,為英語能力稍遜的學生提供額外協助,讓他們盡快融入英語教學的環境。學生會有定期評估測試,而EAL課程支援學生直到英文程度達標,確保他們能應付嚴謹的國際課程。

至於老師的角色除了在學習上指導學生外,更重要是觀察學生,鼓勵他們了解不同的興趣,教導學生不要害怕「撞板」或「出錯」,遇到不明白的地方先要自己嘗試找出答案,讓他們有大膽的想法,對知識和未來充滿好奇心,最後把想法轉化為行動。如此一來,自能啟發孩子發展個人專長和天賦,擁有正向的學習態度,積極面對挑戰,其適應力均較他人優勝,更易取得成功。

▲ Stamford強調學生身心發展平衡。

Stamford致力讓學生在一個充滿愛、關懷和喜悅的環境學習和成長,學校除了希望學生掌握知識和技能外,更注重情商發展。Stamford讓孩子感覺被愛和受重視,也教導他們互相尊重、待人友善。學校設Second Step Program情商課程,自小學學前班起培養學生的情緒管理、同理心、衝突管理及學習技巧;同時設有駐校輔導員及護士,照顧學生的身心靈需要。

人生漫漫長路,談教育,並不限於知識傳達。Stamford秉持重要的教學理念——期望孩子於社會及人生路上能勇於面對各種挑戰,成為堅強,自信和勇敢的人。

(資料由客戶提供)