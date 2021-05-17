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【工作過勞】世衛：工時過長增加中風、心臟病風險　憂遠程工作令情況惡化

商業 14:35 2021/05/17

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2016年內有超過74.5萬人因工時過長引發中風、心臟病而死亡

世界衛生組織最新研究發現，每年有數10萬人因長時間工作而離世，相關的每年死亡人數更於6年間急升30%。隨著新冠肺炎疫情全球大流行，遠程工作模式越趨普遍，世衛擔心將會令情況惡化。

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世衛與國際勞工組織 公布全球首份調查因長期工作而死亡的研究報告，發現2016年內有超過74.5萬人因工時過長引發中風、心臟病而死亡；較2000年急增接近30%。世衛氣候變化與健康部主任Maria Neria指，每周工作超過55小時已是對健康構成風險，希望這份研究報告可以推動加強保護勞工健康。

報告在全球合共194個國家進行調查，比較每周工作超過55小時及35至40小時的人們，發現較長時間工作將會令中風的風險提升35%、心臟疾病的風險亦增加17%。報告又指出，因工時超長而死亡的個案有72%是中年或以上的男性，相關的健康問題可能延後出現，甚至有機會在數10年以後。同時，東南亞、西太平洋地區，即中國、日本及澳洲等地的情況最嚴重。

不過，報告範圍只是覆蓋2000年至2016年，尚未包括新冠肺炎疫情期間。世衛憂慮，更普遍的遠程工作及經濟衰退，或導致情況更嚴重，因整體趨勢將向更長時間工作發展。世衛又估計，全球至少9%人口是工時過長。

世衛技術官員Frank Pega又建議，設立工時上限亦對僱主有利，因為可以提升員工的工作效率。他認為在經濟危機下，不延長員工工時的決定才是明智選擇。

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責任編輯：葉泳珊

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