每周返工55個鐘要小心 世衛：75萬人工時過長致死

新冠肺炎疫情下不少人收入驟減,有人選擇打多份工養家,卻不時傳出有人工作過勞致死的悲歌,工時過長問題也引起關注。世界衛生組織(WHO)發表研究,指2016年全球有近75萬人死於工時長引起的疾病,每周返工55小時或以上的打工仔屬於高危,死於心臟病的風險較普通人高17%。

WHO與國際勞工組織共同進行研究,分析全球194個國家或地區的數據,並於周一(17日)發表研究。

結果顯示在2016年一年内,全球有74.5萬人死於和工時過長有關的中風和心臟病,較2000年大增近30%。研究表明74.5萬死者當中,近72%的人都是中年或以上男性。

WHO環境、氣候變化和健康部門總監内拉(Maria Neira)表示:

每周工作55小時或以上會嚴重危害健康。

(Working 55 hours or more per week is a serious health hazard.)