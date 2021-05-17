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每周返工55個鐘要小心 世衛：75萬人工時過長致死

環球社會熱點 14:25 2021/05/17

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世界衛生組織（WHO）發表研究，指2016年全球有近75萬人死於工時長引起的疾病，每周返工55小時或以上的打工仔屬於高危。

新冠肺炎疫情下不少人收入驟減，有人選擇打多份工養家，卻不時傳出有人工作過勞致死的悲歌，工時過長問題也引起關注。世界衛生組織（WHO）發表研究，指2016年全球有近75萬人死於工時長引起的疾病，每周返工55小時或以上的打工仔屬於高危，死於心臟病的風險較普通人高17%。

摩根大通CEO：在家工作不適合年青員工 【下一頁】

WHO與國際勞工組織共同進行研究，分析全球194個國家或地區的數據，並於周一（17日）發表研究。

結果顯示在2016年一年内，全球有74.5萬人死於和工時過長有關的中風和心臟病，較2000年大增近30%。研究表明74.5萬死者當中，近72%的人都是中年或以上男性。

WHO環境、氣候變化和健康部門總監内拉（Maria Neira）表示：

每周工作55小時或以上會嚴重危害健康。

（Working 55 hours or more per week is a serious health hazard.）

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研究指出與每周工作35至40小時的人相比，每周工作55小時或以上的人中風風險會增加35%，而死於缺血性心臟病（ischemic heart disease）的風險也會增加17%。

另外，這項研究只分析2000年至2016年的數據，而新冠疫情期間的數據則不包括在内。但WHO指疫情導致全球經濟放緩及在家工作成為趨勢，工時過長情況或加劇，估計全球有9%的人工時過長。

責任編輯：鄭錦玲

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