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【大行點睇】多項產品準備投入市場 大和首予榮昌生物跑贏大市評級

股樓投資 14:02 2021/05/17

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大和發表報告，指榮昌生物 （09995） 的自主研發抗體偶聯藥物（ADC）候選產品RC48，為國內首個本土ADC用於治療人類表皮生長因子受體，未來有對外授權的可能。公司在去年8月已就RC48提交新藥上市申請，預期於今年第二季獲批上市，估計在2027年最高收入可掛到55億元人民幣。

大和又指，另一款候選產品融合蛋白RC28，目前正進行對視網膜病變等眼科疾病臨床研究評估，預期就濕性老年性黃斑病變的治療將最快於2023年獲批，同時在2029年最高銷售達到15億元人民幣。大和給予公司「跑贏大市」評級，目標價100元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

人民幣 目標價 經濟 港股 榮昌生物—B（09995）

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