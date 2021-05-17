【大行點睇】多項產品準備投入市場 大和首予榮昌生物跑贏大市評級

大和發表報告，指榮昌生物 （09995） 的自主研發抗體偶聯藥物（ADC）候選產品RC48，為國內首個本土ADC用於治療人類表皮生長因子受體，未來有對外授權的可能。公司在去年8月已就RC48提交新藥上市申請，預期於今年第二季獲批上市，估計在2027年最高收入可掛到55億元人民幣。

大和又指，另一款候選產品融合蛋白RC28，目前正進行對視網膜病變等眼科疾病臨床研究評估，預期就濕性老年性黃斑病變的治療將最快於2023年獲批，同時在2029年最高銷售達到15億元人民幣。大和給予公司「跑贏大市」評級，目標價100元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機