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【Bitcoin】 馬斯克暗示Tesla沽Bitcoin 再令Bitcoin受衝擊

環球政經 17:20 2021/05/17

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Tesla創辦人馬斯克言論一向有影響力，行事亦是讓人無法預計，特別在於比特幣市場上，馬斯克的言論是可以動搖某些比特幣投資者的取態以至整個市場。至於他是次言論更再次觸發比特幣大跌，他於社交平台Twitter的一則帖文回應中，暗示Tesla有可能出售、或他已經出售手上的加密貨幣。

根據Coindesk數據顯示，比特幣一度由24小時高位49814美元，跌至低見43837美元水平。馬斯克其後發帖文澄清Tesla並無沽貨，才開始有所回升。

這次是源於一位關注加密幣的Twitter用戶「Mr. Whale」發文表示，假若下季大家發現Tesla已拋售手上所持有的比特幣，其玩家肯定會自打耳光。馬斯克則看似同意說法，並留言回應，「確實」(Indeed)。

事實上，馬斯克於今年2月曾透露，Tesla會從公司近200億美元現金中拿出15億美元購買了比特幣，當時消息一出曾刺激比特幣價格創出當時歷史新高。其後亦指可用比特幣購買Tesla車，不過上星期卻突然反口暫停接受比特幣購車，觸發比特幣價格大跌，曾跌穿50000美元。

【異動股】嗶哩嗶哩首季淨營業總額增近7成 惟淨虧損擴大至9億人幣 半日跌逾5% [下一頁]

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責任編輯:陳子謙

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