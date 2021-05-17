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【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情

環球社會熱點 14:07 2021/05/17

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目前全球的新冠疫苗分別採用3種技術研發，當中以mRNA技術發展的疫苗普遍在測試中成效較好。美國有研究指，使用mRNA技術研發而成的新冠疫苗、如輝瑞及Moderna疫苗，相信可預防中東呼吸綜合症或其他由動物引起的冠狀病毒感染，為遏止未來再次爆發冠狀病毒疫情踏出重要一步。

意大利研究：打首劑5周後感染風險跌80% 【下一頁】

美國北卡羅來納州杜克大學進行一項實驗，在猴子身上接種與輝瑞及Moderna相同技術的mRNA疫苗，以測試mRNA技術的保護作用。實驗結果顯示，mRNA疫苗所產生的病毒抗體不但能抵禦引致新冠肺炎的病毒株，更能預防其他冠狀病毒。

研究人員認為，結果反映目前的mRNA疫苗有望為抵禦由動物傳染人的冠狀病毒，為人體產生保護作用，可預防中東呼吸綜合症(MERS)或將來其他未知病毒感染，以及進一步為開發泛冠狀病毒疫苗提供平台。

目前的新冠疫苗主要分為3項技術，包括mRNA、如輝瑞及Moderna疫苗、腺病毒載體，如阿斯利康及Sputnik-V，以及滅活技術，如國藥及科興疫苗。 mRNA疫苗是促進人體細胞制造新冠病毒部分蛋白質，從而觸發體內免疫反應，提早產生病毒抗體。

英研究：12周後打次劑 病毒抗體高3.5倍 【下一頁】

不少專家曾警告，全球將會再次面對由冠狀病毒引起的疫情。愛丁堡大學傳染病流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）指，每年都會有專家發現可傳染給人類的冠狀病毒，目前已有兩位專家正發現1種或兩種冠狀病毒。

資料指，由冠狀病毒分別引起3次全球性疫情爆發，包括嚴重急性呼吸系統綜合症（Sars） 、MERS及新冠肺炎。

責任編輯：郭麗明

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