【騰訊股價】騰訊今年將推逾60款手遊內容　王牌手遊《地下城與勇者》仍未見推出

▲ 騰訊公司高級副總裁馬曉軼。（網上圖片）

騰訊 （00700） 周四業績前夕舉行2021年騰訊遊戲年度發布會，一口氣發布超過60款手遊產品及最新版內容，包括《和平精英》、《英雄聯盟》及《慶余年》手游等，至於被視為騰訊王牌遊戲、原定去年8月正式推出的《地下城與勇者》（DNF）手遊版則仍然未見在今年發布的清單上。騰訊午後升幅擴大，最新報604元，升21元或3.6%，成交76.8億元。

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《地下城與勇者》手遊版預定在去年8月推出，但最於因遊戲內防沉迷系統需要升級，騰訊臨時將推出時間押後，具體上綫時間待定。當時，有券商形容，《地下城與勇者》及《英雄聯盟》手遊版可以成為騰訊未來兩年的增長引擎。

騰訊最新的發布會上，將今年計劃發布的手遊產品及內容分成「社會服務」、「高能熱血」、「休閑減壓」、「次元穿梭」、「文創新生」、「技術探索」6大類別，並結合XR技術打造不同場景。

在「高能熱血」類別中，騰訊發布10款新品及新版內容，包括《和平精英》、《流放之路》、《重返帝國》、《重生邊緣》、《全民大灌籃》、《傳奇天下》、《真·三國無雙 霸》、《英雄聯盟手游》。

「文創新生」則包含騰訊旗下多款重磅產品的IP擴展新內容，包括：《王者榮耀》IP共創計劃、《亂世王者》、《天涯明月刀》、騰訊棋牌、《QQ飛車》、《榮耀新三國》、《延禧攻略之鳳凰於飛》、《新天龍八部》手游，以及《風起三國》。

至於「社會服務」的遊戲共有7款。其中，探索業務年度核心主張「讓游戲超越游戲」正式亮相，並發布3款功能遊戲產品《巴甫洛夫很忙》、《雁丘陵》、《健康保衛戰》及一款青少年自然科學教育產品《小鵝科學館》。此外，還有《羅布樂思》、《騰訊扣叮》、TGC騰訊數字文創節、《手工星球》。

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