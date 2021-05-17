【教育股】民促法終出台有人歡喜有人愁 高教股成大贏家K9學校大件事？

中央於上周五（14日）收市後公布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》，其中開放收購併購、協議控制等行為，消除高教高中資產整合，直接利好包括非營利性在內的高教及高中企業。另外，天風證券指，有關條例在上市架構方面未有如早前送審稿時收緊，預計不會影響上市架構，比較早前幼教政策中直接禁止可變利益實體（如VIE），有關條例只規範舉辦人資質不達標而通過合約控制等行動隱藏舉辦人等行為。

花旗認為民促法利好股份部分名單：

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不過，花旗指新規完全禁止K9學校及利益關聯方交易、禁止協議控制K9學校，較預期嚴格，因此認為新規主要利好高等教育特別是職業教育，而睿見教育（06068）等業務包括K9學校的股份則受壓。

一眾教育股特別是高教今日急升，截至今日1:30，中教控股 （00839） 曾升逾一成，最高見20.25元，中國東方教育 （00667） 曾見18.08元，新高教集團 （02001） 曾升至6.48元，中匯集團 （00382） 曾升至8.59元；睿見教育則跌近8%，最低見2.49元。

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