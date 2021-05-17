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【阿斯利康疫苗】加拿大多省停打 政府考慮捐出

環球社會熱點 13:48 2021/05/17

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全球多國近日因新冠疫苗供應不足，接種進度一度停滯不前，嚴重影響防疫工作。加拿大多個省份因憂慮血栓問題而宣布停止接種阿斯利康疫苗，造成當地新冠疫苗過多。加拿大未來數月更將有大批阿斯利康疫苗交付，官員正研究將過剩阿斯利康疫苗捐給其他有需要國家。

加拿大降新冠疫苗接種年齡 全球首國12歲就打得 【下一頁】

按照原定計劃，加拿大將有數以百萬計阿斯利康疫苗於今年夏季交付。但安大略省（Ontario）、艾伯塔省 （Alberta）、曼尼托巴省（Manitoba）及西部省份新斯科舍省（Nova Scotia），相繼宣布暫停接種阿斯利康疫苗。加拿大多省仍未決定，是否繼續提供次劑疫苗予首劑接種阿斯利康疫苗人士。阿斯利康疫苗現時在加拿大變相是供大於求。

加拿大公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）受訪時被問，如何處理過剩的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。阿南德表示，加拿大「正計劃將過剩疫苗捐出」（committed to donating excess doses）。阿南德透露，包括總理（Justin Trudeau）、國際發展部長古爾德（Karina Gould）及衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）等多名高層亦同樣考慮捐疫苗，並評估一切可行處理方法。

不過，加拿大傳媒CTV新聞台（CTV News）指出，暫停接種阿斯利康其中一個原因是當地供應出現短缺。適逢輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗近期產量有所提升，首劑接種阿斯利康疫苗人士或需接受混針。

研究指阿斯利康疫苗對印度變種病毒有效率97% 【下一頁】

目前，加拿大已經接種約230萬劑阿斯利康疫苗。而根據合同，加拿大一共購入2,000萬劑，預計在未來數月會收到剩餘的1,700萬劑。阿南德透露，將會披露更多捐贈詳情。

至今約一半加拿大成人，已接種首劑新冠疫苗。加拿大衛生部上周表示，當首劑接種率增加至75%，並且完成接種率為20%，才會放寬部分防疫措施，包括允許進行戶外活動等。

責任編輯：李俊儀

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