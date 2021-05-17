【消委會】有3款蠟筆樣本被檢出4種PAHS　長時間接觸有機會引致紅疹或過敏反應

小朋友常用蠟筆和手指畫顏料，免不了經常「捽眼捽鼻」，但原來這樣或許會攝入顏料中的有害物質。消委會測試市面上12款蠟筆和7款手指畫顏料，有4款蠟筆及2款手指畫顏被檢出鋁（Aluminium），當中有一款蠟筆樣本檢出33,000ppm鋁，超出歐盟玩具安全標準5倍；另有8款蠟筆樣本分別檢出1至4種PAHs，如小童不慎把蠟筆放進口中，令PAHs的攝入風險增加、而菲和芘屬於皮膚和呼吸道致敏物，有機會因長時間接觸而引致紅疹或過敏反應。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

是次測試涵蓋19款兒童美術用品，當中有12款蠟筆（crayons）和7款手指畫顏料（fingerpaints）。前者售價為10元至59元；後者售價為42元至148元，大部分樣本標示的適用年齡為3歲以上兒童。測試結果顯示，在12款蠟筆樣本中，有4款檢出量有由110至33,000ppm的鋁；而「Caran d'Ache」藍色蠟筆樣本檢出33,000ppm鋁，超出歐盟玩具安全標準EN71-3就第一類物質（乾燥、易碎、粉狀或易彎曲的玩具材質Dry, brittle, powder-like or pliable materials）針對鋁的遷移上限（Migratable Limit 5,625ppm）5倍。

在7款手指畫顏料樣本中有2款（「LEFRANC BOURGEOIS」、「Crayola」）檢出鋁，檢出量分別為130及1,200ppm，檢出量符合歐盟玩具標準EN71-3對第二類物質針對鋁的遷移上限（Migratable Limit 1,406ppm）。

此外，測試結果顯示8款蠟筆樣本分別檢出1至4種PAHS，包括苯并[g,h,i]苝（Benzo[ghi]perylene）、菲（Phenanthrene）、芘（Pyrene）和萘（Naphthalene）。當中，「SAKURA Giant Crayon (XGY-12)」、「AMOS Wax Crayon Twisters (ITEM NO: RC12PST)」及「Colleen Crayon - Jumbo size (Non-Toxic) (JC-12)」均檢出該4種PAHs。7款樣本檢出萘，檢出量由0.20至1.20ppm，當中「Faber-Castell」（#7）和「Caran d 'Ach e」（#11）的黑色蠟筆均檢出1.20ppm萘，超出德國自願性安全標籤計劃GS Mark限制第一類物料的上限（1ppm）。4款樣本檢出菲，檢出量由0.22至1.00ppm。5款樣本的黑色蠟筆檢出苯并[g,h,i]苝，檢出量由0.24至3.20ppm，均超出德國自願性安全標籤計劃GS Mark限制第一類物料的上限（0.2ppm）。

消委會指出，根據歐盟的《化學物質和混合物分類、標示與包裝法規》（CLP法規）的分類萘屬於第二類致癌物質（Carcinogenic）及第四類急性毒性（Chronic Toxic），而菲則屬於第四類急性毒性。由於測試樣本主要供年紀較小的兒童使用，他們有機會在使用產品時把蠟筆放進口中，令PAHs的攝入風險增加。另外，萘本身具揮發性，故此亦可能從呼吸吸入。而菲和芘屬於皮膚和呼吸道致敏物，有機會因長時間接觸而引致紅疹或過敏反應。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

