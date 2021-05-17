  • 32°C
香港時間 : 2021517日 (一) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

比亞迪1211半日升7%　第100萬輛新能源汽車周三完成生產、網民趁機催交貨

股市 12:41 2021/05/17

分享：

比亞迪於官方微博表示，比亞迪第100萬輛新能源汽車將於週三（19日）完成生產。

比亞迪於官方微博表示，比亞迪第100萬輛新能源汽車將於週三（19日）完成生產，比亞迪 （01211） 半日升6.7%，午收153.4元，成交額12.2億元。

    點擊圖片放大
    +2

比亞迪新能源車進入百萬級別，不過不少網民指仍未收到新車，乘機催公司交車。　

另一邊廂，贛鋒鋰業 （01772） 半日升5.7%，最新報91.35元，成交額2.8億元。另外，長城汽車 （02333） 半日升逾8%，耐世特 （01316） 現升5.1%，福耀玻璃 （03606） 現升近半成。

消息面方面， 贛鋒鋰業公布，公司與胡胡伊省政府以及阿根廷國家生產發展部簽署備忘錄，基於公司及公司控股公司 Minera Exar 正在胡胡伊省投資建設全球最大的鹽湖電池級碳酸鋰生產專案之一 Cauchari-Olaroz 專案，基於共同的發展願景，經友好協商，公司決定考慮並評估在阿根廷胡胡伊省設立電池組裝廠的可能性 。

相關文章：【業績│汽車股】比亞迪曾挫7%　去年純利增長逾1.6倍派息每股14.8分、首季純利至少增77%

【業績│汽車股】長城汽車跌幅擴大至逾一成　首季扭虧、淨賺逾16億元人幣　研發費用升五成

編輯：吳敏芳

港股 比亞迪股份（01211） 異動股 贛鋒鋰業（01772） 福耀玻璃（03606） 阿根廷 耐世特（01316） 長城汽車（02333）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）