比亞迪1211半日升7%　第100萬輛新能源汽車周三完成生產、網民趁機催交貨

▲ 比亞迪於官方微博表示，比亞迪第100萬輛新能源汽車將於週三（19日）完成生產。

比亞迪於官方微博表示，比亞迪第100萬輛新能源汽車將於週三（19日）完成生產，比亞迪 （01211） 半日升6.7%，午收153.4元，成交額12.2億元。

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比亞迪新能源車進入百萬級別，不過不少網民指仍未收到新車，乘機催公司交車。

另一邊廂，贛鋒鋰業 （01772） 半日升5.7%，最新報91.35元，成交額2.8億元。另外，長城汽車 （02333） 半日升逾8%，耐世特 （01316） 現升5.1%，福耀玻璃 （03606） 現升近半成。

消息面方面， 贛鋒鋰業公布，公司與胡胡伊省政府以及阿根廷國家生產發展部簽署備忘錄，基於公司及公司控股公司 Minera Exar 正在胡胡伊省投資建設全球最大的鹽湖電池級碳酸鋰生產專案之一 Cauchari-Olaroz 專案，基於共同的發展願景，經友好協商，公司決定考慮並評估在阿根廷胡胡伊省設立電池組裝廠的可能性 。

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編輯：吳敏芳