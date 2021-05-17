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比亞迪1211半日升7%　第100萬輛新能源汽車周三完成生產、網民乘機催交車

股市 12:41 2021/05/17

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【異動股】新能源汽車造好　比亞迪半日升7%

比亞迪於官微表示，比亞迪第100萬輛新能源汽車將於週三（19日）完成生產，比亞迪 （01211） 半日升6.7%，午收153.4元，成交額12.2億元。

    點擊圖片放大
    +2

比亞迪新能源車進入百萬級別，不過不少網民指仍未收到新車，乘機催公司交車。　

另一邊廂，贛鋒鋰業 （01772） 半日升5.7%，最新報91.35元，成交額2.8億元。另外，長城汽車 （02333） 半日升逾8%，耐世特 （01316） 現升5.1%，福耀玻璃 （03606） 現升近半成。

消息面方面， 贛鋒鋰業公布，公司與胡胡伊省政府以及阿根廷國家生產發展部簽署備忘錄，基於公司及公司控股公司 Minera Exar 正在胡胡伊省投資建設全球最大的鹽湖電池級碳酸鋰生產專案之一 Cauchari-Olaroz 專案，基於共同的發展願景，經友好協商，公司決定考慮並評估在阿根廷胡胡伊省設立電池組裝廠的可能性 。

相關文章：【業績│汽車股】比亞迪曾挫7%　去年純利增長逾1.6倍派息每股14.8分、首季純利至少增77%

【業績│汽車股】長城汽車跌幅擴大至逾一成　首季扭虧、淨賺逾16億元人幣　研發費用升五成

編輯：吳敏芳

港股 比亞迪股份（01211） 異動股 贛鋒鋰業（01772） 福耀玻璃（03606） 阿根廷 耐世特（01316） 長城汽車（02333）

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