【美股開市】道指跌86點　納指升0.4%　Tesla跌轉升近2%（不斷更新）

美股開市，道指升48點，報34376點；標指升4點，報4167點；納指升0.3%，報13415點。美國今日將公布4月新屋動工及建築許可數據。另外，英國公布3月失業率及2月就業人數變化，歐元區公布首季GDP。

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焦點新聞︰

大摩料美國2023年加息 疫情及通脹列兩大風險因素

即市走勢︰

【00：02】道指跌86點或0.3%，報34241點；納指升幅略為收窄，暫升54點或0.4%，報13433點；標指跌0.1%；Tesla由跌轉升1.9%

【23：16】美股變動不大，道指跌63點，納指升逾0.7%。

【22：29】科技股領升，納指升0.7%，道指跌56點，報34271點。愛奇藝（美：IQ）績後升12%、拼多多（美：PDD）升逾4%。

【21：30】美股開市，道指升48點，報34376點；標指升4點，報4167點；納指升0.3%，報13415點。有「東南亞騰訊」之稱的Sea（美：SE）績後挫逾5%。

【18：53】道指期貨升70點，納指期貨升0.7%。

【12：23】道指期貨升93點，報34349點；標指期貨升8點，報4166點；納指期貨升35點或0.3%，報13338點。

【10：35】巴郡首季幾乎清倉富國銀行 蘋果仍為頭號重倉股

【08：40】騰訊音樂上季收入按年增長24% 與Sony續簽長期版權合作協議

【08：30】亞馬遜據報洽購電影製片公司美高梅

【07：30】美股連續兩日大幅反彈後，科技股周一再遭拋售，拖累納指一度跌1.2% ； 道指曾挫205點，尾段收復大部分失地，收報34327點，跌54點；標指收報4163點，跌10點；納指收報13,379點，跌50點或0.38%。

==以下5月17日（周一）股市==

微軟及迪士尼等股份微跌，拖累道指表現，道指收市跌54點，收報34327點，標指跌0.3%，收報4163點，納指跌0.4%，收報13379點。Tesla一度跌4.8%，收市僅跌2.2%。

【造淡Tesla】知名投資者持逾40億元看跌期權合約 Tesla曾挫4.8%

投資者審慎應對通脹風險，全球部分地區的新冠疫情案例亦激增。美國紐約聯儲銀行5月製造業指數跌至24.3，高過市場預期的23.9。另外，美國5月房屋市場指數持平於83，符合市場預期。

即睇美股收市：

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即市走勢︰

【04：00】道指收市跌54點，收報34327點，標指跌0.3%，收報4163點，納指跌0.4%，收報13379點。

【03：15】美股跌勢大幅收窄， 道指跌44點或0.13%， 報34337點；納指跌79點或0.6%， 報13350點；標指跌13點或0.3%， 報4160

【02：55】紐約 6月原油期貨收漲0.90美元，漲幅1.37%，報66.27美元；倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.75美元，漲幅1.09%，報69.46美元。

【02：32】據美國媒體CNBC消息，據提交給美國證券交易委員會的一份文件顯示，電影《孤注一擲》（The Big Short）主角原型、知名投資者Michael Burry今年第一季度購買了80多萬份特斯拉（Tesla）看跌期權合約，價值為5.344億美元（約41.6億港元）。Tesla 股價暫跌逾4.3%， 較早時曾跌4.8%

【02：31】花旗董事會批准股票回購計劃的實施，花旗股價逆市升逾1%

【02：11】美股白銀股普漲，Endeavour Silver（EXK.N）漲超11%，泛美白銀（PAAS.O）漲超9%，First Majestic（AG.N）漲8.56%，邁力達電子（MAG.A）、Silvercorp Metals（SVM）漲7.45%，Fortuna Silver（FSM.N）漲6.49%。

【02：07】比特幣抽升約1000美元，現報43410美元。較早前，馬斯克澄清Tesla無沽貨

【02：05】道指跌118點或0.4%，報34263點。納指跌1.1%或143點，報13286點。標指跌0.6%， 報4148點

【02：02】現貨白銀持續向上進發，漲幅擴大至3%，現報28.21美元。

【01：46】紐約 6月黃金期貨收漲1.6%，報1867.60美元。

【01：20】道指跌133點或0.4%，報34248點。納指跌1.1%，報13286點。標指跌0.5%， 報4152點；華特迪士尼跌2.3%，蘋果亦跌0.5%。AT&T宣布430億美元交易，剝離華納傳媒業務與Discovery合併，組成一家新公司挑戰Netflix及華特迪士尼

【23：36】道指跌160點，報34221點。納指跌0.7%，報13332點。

【22：30】亞馬遜（美：AMZN）升逾1.8%，公司宣布音樂服務訂閱費降至9.99美元一個月。

【22：02】道指跌幅擴大至140點，報34241點；標指跌21點，報4151點；納指跌0.9%，報13304點。

【21：30】美股開市，道指跌54點，報34327點；標指跌9點，報4164點；納指跌77點或0.6%，報13351點。

【18：48】美股開市前，道期跌129點，報34189點；納期跌0.4%。

【12：31】道指期貨跌101點，報34217點；標指期貨跌9點，報4159點；納指期貨跌33點或0.3%，報13353點。

【12：00】高盛據報在中港招聘人手 年內再增聘多100人

【11：15】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票涉3隻中概股 百度股價漲近半成

【11：10】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析 比特幣再跌8%失45000美元

【10：55】微軟據報曾調查蓋茨與女員工關係 蓋茨未待調查完結請辭董事

【07：30】市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升逾2%，收市升304點，收報13429點。

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責任編輯︰梁浩碩