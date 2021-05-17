【美股期貨】道指期貨跌101點　納指期貨跌33點或0.3%（不斷更新）

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比亞迪1211半日升7% 第100萬輛新能源汽車周三完成生產、網民乘機催交車
市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五升360點；納指升逾2%。美股期貨周一於亞洲時段回落，道指期貨跌約百點，納指期貨跌0.3%。美國今日將公布5月紐約製造業指數、5月NAHB房價指數。
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即市走勢︰
【12：31】道指期貨跌101點，報34217點；標指期貨跌9點，報4159點；納指期貨跌33點或0.3%，報13353點。
【12：00】高盛據報在中港招聘人手 年內再增聘多100人
【11：15】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票涉3隻中概股 百度股價漲近半成
【11：10】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析 比特幣再跌8%失45000美元
【10：55】微軟據報曾調查蓋茨與女員工關係 蓋茨未待調查完結請辭董事
【07：30】市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升逾2%，收市升304點，收報13429點。
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責任編輯︰梁浩碩