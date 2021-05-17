  • 33°C
香港時間 : 2021517日 (一) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】道指期貨跌101點　納指期貨跌33點或0.3%（不斷更新）

股市 12:40 2021/05/17

分享：

市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五升360點；納指升逾2%。美股期貨周一於亞洲時段回落，道指期貨跌約百點，納指期貨跌0.3%。美國今日將公布5月紐約製造業指數、5月NAHB房價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【12：31】道指期貨跌101點，報34217點；標指期貨跌9點，報4159點；納指期貨跌33點或0.3%，報13353點。

【12：00】高盛據報在中港招聘人手　年內再增聘多100人

【11：15】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票涉3隻中概股　百度股價漲近半成

【11：10】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　比特幣再跌8%失45000美元

【10：55】微軟據報曾調查蓋茨與女員工關係　蓋茨未待調查完結請辭董事

【07：30】市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升逾2%，收市升304點，收報13429點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

比亞迪1211半日升7%　第100萬輛新能源汽車周三完成生產、網民乘機催交車

下一篇文章

【中電股價】中電首季港售電量升近1%派第一次中期息0.63元　商業售電量跌逾半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項