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【美股期貨】納指期貨收復失地　Bitcoin報41590美元　日內回升7.5%（不斷更新）

股市 20:37 2021/05/20

分享：

虛擬貨幣日前暴跌，比特幣反彈，但非常波動。美股期貨周四向下，截至晚上8時許，納期幾近收復所有失地，道期維持跌百點。美國上周首申領失業救濟人數44.4萬，低於預期。另今日會公布5月費城聯儲製造業指數、4月CB領先指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【20：36】【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數44.4萬　低於預期　　一文看清美國首申領失業救濟人數

【20：19】道期跌107點，納期跌5點，標期跌6點。Bitcoin回升，現報41590美元，24小時升7.5％。

【17：37】美股期貨繼續向下，道指期貨跌225點，納指期貨跌0.6%，標指期貨跌24點。比特幣未能企穩40000萬，據Coindesk數據顯示，比特幣報39431美元，24小時內跌2.3%，以太幣報2647美元，跌11%。

【17：36】【股市走勢】瑞信：環球股市正陷入整固　或將調整更深

【12：30】道指期貨跌10點，報33821點；標指期貨升不足1點，報4111點；納指期貨跌6點或近0.1%，報13227點。

【08：15】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣瀉30%後反彈曾重上40000美元

【08：05】中通快遞首季淨利按年升43.8%　美股盤後升逾近4%　

【07：45】萬國數據首季淨虧損擴大至2.8億元人民幣

【07：30】虛擬貨幣泡沫爆破，比特幣昨一度重挫三成，美股波動加劇，道指一度瀉近590點，收市報33896點，跌164點或0.5% ； 標指挫0.3%，收市報4115點 ； 納指最多跌231點，尾市一度轉升，收市跌3點，報13299點。

 

==以下5月19日（周三）股市==

虛擬貨幣暴跌後，比特幣率先收復大部份失地，直撲40000美元，由一度跌3成，低見30201.96美元，收窄至僅跌8.5%，報39260美元，帶動美股跌幅收窄，道指收市跌164點，收報33896點，標指跌0.3%，收報4115點，納指跌3點，收報13299點，反映資金入市意欲強勁。

即睇美股收市：

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焦點新聞︰

【芯片荒】半導體交貨期升至17周創新高　Gartner：明年第二季度供求才恢復正常

即市走勢︰

【4：00】道指收市跌164點，收報33896點，標指跌0.3%，收報4115點，納指跌3點，收報13299點。

【2：55】比特幣報38371美元，下滑11%。道指跌400點 ， 納指跌不足0.7%

【0：46】比特幣回升至40301美元，跌幅縮窄至約8%。

【23：31】Bitcoin回升至36817美元，單日跌幅仍達15%。

【23：29】道指跌幅收窄至359點，標指跌38點，納指跌0.75%。

【22：08】道指插507點，報33553點；標指插62點，報4065點；納指跌近1.6%，報13097點。

【21：30】美股開市，道指跌374點，報33686點。標指跌54點，報4073點。納指跌1.6%，報13086點

【20：48】比特幣失守37000關，道指跌341點，納指跌1.6%。

【17：08】道指期貨跌181點，報33814點；標指期貨跌28點，報4094點；納指期貨跌145點或1.1%，報13066點。

【16：40】富途控股季度收入按年增3.5倍　股價盤前升2%

【15：40】比特幣跌穿40000美元回落至Tesla披露買入前水平　Tesla帳面盈利大縮水

【12：11】道指期貨跌102點，報33894點；標指期貨跌12點，報4111點；納指期貨跌41點或0.3%，報13170點。

【11：45】美國再度推遲公布如何處理中國軍方企業投資禁令

【11：30】比特幣今早曾跌至40000美元水平，低見40187美元。

【Bitcoin】比特幣跌至40000美元水平市場「極度恐懼」　一旦跌穿或要試哪一水平？

【Bitcoin】內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用　比特幣下試40000美元

【11：00】Robinhood傳最快下周披露IPO文件、6月招股　曾遭巴菲特狠批

【10：00】攜程：內地長途旅遊完全復甦、五一增長強勁　首季經調整淨虧損收窄9成

【07：30】美國通脹有升溫趨勢，市場重燃對儲局貨幣政策轉向的憂慮，道指挫267點或0.8%，報34060點。標指挫35點或0.9%，報4127點。納指轉跌0.6%，收市報13303點。

 

==以下5月18日（周二）股市==

美股尾市轉跌，Chevron（雪佛龍）及Caterpillar下跌，壓低道指表現，道指收市跌267點，收報34060點，標指跌0.9%，收報4127點，納指跌0.6%，收報13303點。

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美國財長耶倫推銷提升稅率，以支持拜登基建計劃。耶倫同時表示，工人薪金不平等是因為缺乏工會力量，以及公司應歡迎全球競爭。

美國公布4月新屋動工及建築許可數據。另外，英國公布3月失業率及2月就業人數變化，歐元區公布首季GDP。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

大摩料美國2023年加息　疫情及通脹列兩大風險因素

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌267點，收報34060點，標指跌0.9%，收報4127點，納指跌0.6%，收報13303點。

【03：01】美股三大指數齊齊轉跌， 道指跌幅擴大，暫跌117點或0.3%，納指扭轉升勢，跌11點或0.1%， 標指跌23點或0.6%。中國概念股新能源汽車零售公司九紫（美：JZXN）美國IPO首掛 ， 股價一度飈逾8倍，暫升幅縮至3.4倍，報22.25美元，發行價5美元

【02：59】紐約 6月期油收跌0.78美元，跌幅1.18%，報65.49美元；倫敦布蘭特7月期油收跌0.75美元，跌幅1.08%，報68.71美元

【02：18】美股窄幅波動，道指跌61點或0.2%， 報34266點，成分股沃爾瑪逆市升逾2.2%最標青，雪佛龍跌逾4%跌幅居前，銀行股受壓，摩根大通跌0.6%。納指升53點或0.4%，報13433點；標指跌6點。Tesla升1.4%

【01：43】紐約6月黃金期貨收漲0.02%，報1868美元。

【01：33】道指跌48點或0.1%， 報34279點；納指升81點或0.6%，報13461點；標指跌4點，Tesla暫升1.5%，即市最多曾升近3.4%

【01：19】知情人士透露，美國財長耶倫計劃親自出席6月4至5日舉辦的倫敦G7會議。

【01：11】市場消息指歐洲議會批准175億歐元（折合210億美元，約1,638億港元）資金，用於煤炭經濟的綠色轉型。

【00：38】彭博引述市場消息，亞馬遜討論以90億美元收購電影工作室美高梅（MGM）。

【00：24】英國脫歐談判首席代表弗羅斯特表示，談判雙方在愛爾蘭問題上的立場存在相當大的差異，這可能會使達成協議變得困難，但將繼續努力。

【00：02】道指跌86點或0.3%，報34241點；納指升幅略為收窄，暫升54點或0.4%，報13433點；標指跌0.1%；Tesla由跌轉升1.9%

【23：16】美股變動不大，道指跌63點，納指升逾0.7%。

【22：29】科技股領升，納指升0.7%，道指跌56點，報34271點。愛奇藝（美：IQ）績後升12%、拼多多（美：PDD）升逾4%。

【21：30】美股開市，道指升48點，報34376點；標指升4點，報4167點；納指升0.3%，報13415點。有「東南亞騰訊」之稱的Sea（美：SE）績後挫逾5%。

【18：53】道指期貨升70點，納指期貨升0.7%。

【12：23】道指期貨升93點，報34349點；標指期貨升8點，報4166點；納指期貨升35點或0.3%，報13338點。

【10：35】巴郡首季幾乎清倉富國銀行　蘋果仍為頭號重倉股

【08：40】騰訊音樂上季收入按年增長24%　與Sony續簽長期版權合作協議

【08：30】亞馬遜據報洽購電影製片公司美高梅

【07：30】美股連續兩日大幅反彈後，科技股周一再遭拋售，拖累納指一度跌1.2% ； 道指曾挫205點，尾段收復大部分失地，收報34327點，跌54點；標指收報4163點，跌10點；納指收報13,379點，跌50點或0.38%。

 

==以下5月17日（周一）股市==

微軟及迪士尼等股份微跌，拖累道指表現，道指收市跌54點，收報34327點，標指跌0.3%，收報4163點，納指跌0.4%，收報13379點。Tesla一度跌4.8%，收市僅跌2.2%。

【造淡Tesla】知名投資者持逾40億元看跌期權合約 Tesla曾挫4.8%

投資者審慎應對通脹風險，全球部分地區的新冠疫情案例亦激增。美國紐約聯儲銀行5月製造業指數跌至24.3，高過市場預期的23.9。另外，美國5月房屋市場指數持平於83，符合市場預期。

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即市走勢︰

【04：00】道指收市跌54點，收報34327點，標指跌0.3%，收報4163點，納指跌0.4%，收報13379點。

【03：15】美股跌勢大幅收窄， 道指跌44點或0.13%， 報34337點；納指跌79點或0.6%， 報13350點；標指跌13點或0.3%， 報4160

【02：55】紐約 6月原油期貨收漲0.90美元，漲幅1.37%，報66.27美元；倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.75美元，漲幅1.09%，報69.46美元。

【02：32】據美國媒體CNBC消息，據提交給美國證券交易委員會的一份文件顯示，電影《孤注一擲》（The Big Short）主角原型、知名投資者Michael Burry今年第一季度購買了80多萬份特斯拉（Tesla）看跌期權合約，價值為5.344億美元（約41.6億港元）。Tesla 股價暫跌逾4.3%， 較早時曾跌4.8%

【02：31】花旗董事會批准股票回購計劃的實施，花旗股價逆市升逾1%

【02：11】美股白銀股普漲，Endeavour Silver（EXK.N）漲超11%，泛美白銀（PAAS.O）漲超9%，First Majestic（AG.N）漲8.56%，邁力達電子（MAG.A）、Silvercorp Metals（SVM）漲7.45%，Fortuna Silver（FSM.N）漲6.49%。

【02：07】比特幣抽升約1000美元，現報43410美元。較早前，馬斯克澄清Tesla無沽貨 

【02：05】道指跌118點或0.4%，報34263點。納指跌1.1%或143點，報13286點。標指跌0.6%， 報4148點

【02：02】現貨白銀持續向上進發，漲幅擴大至3%，現報28.21美元。

【01：46】紐約 6月黃金期貨收漲1.6%，報1867.60美元。

【01：20】道指跌133點或0.4%，報34248點。納指跌1.1%，報13286點。標指跌0.5%， 報4152點；華特迪士尼跌2.3%，蘋果亦跌0.5%。AT&T宣布430億美元交易，剝離華納傳媒業務與Discovery合併，組成一家新公司挑戰Netflix及華特迪士尼

【23：36】道指跌160點，報34221點。納指跌0.7%，報13332點。

【22：30】亞馬遜（美：AMZN）升逾1.8%，公司宣布音樂服務訂閱費降至9.99美元一個月。

【22：02】道指跌幅擴大至140點，報34241點；標指跌21點，報4151點；納指跌0.9%，報13304點。

【21：30】美股開市，道指跌54點，報34327點；標指跌9點，報4164點；納指跌77點或0.6%，報13351點。

【18：48】美股開市前，道期跌129點，報34189點；納期跌0.4%。

【12：31】道指期貨跌101點，報34217點；標指期貨跌9點，報4159點；納指期貨跌33點或0.3%，報13353點。

【12：00】高盛據報在中港招聘人手　年內再增聘多100人

【11：15】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票涉3隻中概股　百度股價漲近半成

【11：10】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　比特幣再跌8%失45000美元

【10：55】微軟據報曾調查蓋茨與女員工關係　蓋茨未待調查完結請辭董事

【07：30】市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升逾2%，收市升304點，收報13429點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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