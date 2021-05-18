【美股市況】道指跌118點　納指跌逾1% 迪士尼跌2.3% 蘋果跌1.5%（不斷更新）

美股欠方向，投資者審慎應對通脹風險，全球部分地區的新冠疫情案例亦激增。美國紐約聯儲銀行5月製造業指數跌至24.3，高過市場預期的23.9。另外，美國5月房屋市場指數持平於83，符合市場預期。美股早段，道指跌160點，報34221點。納指跌0.7%，報13332點。

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即市走勢︰

【02：11】美股白銀股普漲，Endeavour Silver(EXK.N)漲超11%，泛美白銀(PAAS.O)漲超9%，First Majestic(AG.N)漲8.56%，邁力達電子(MAG.A)、Silvercorp Metals(SVM)漲7.45%，Fortuna Silver(FSM.N)漲6.49%。

【02：07】比特幣抽升約1000美元，現報43410美元。較早前，馬斯克澄清Tesla無沽貨

【02：05】道指跌118點或0.4%，報34263點。納指跌1.1%或143點，報13286點。標指跌0.6%, 報4148點

【02：02】現貨白銀持續向上進發，漲幅擴大至3%，現報28.21美元。

【01：46】紐約 6月黃金期貨收漲1.6%，報1867.60美元。

【01：20】道指跌133點或0.4%，報34248點。納指跌1.1%，報13286點。標指跌0.5%, 報4152點；華特迪士尼跌2.3%，蘋果亦跌0.5%。AT&T宣布430億美元交易，剝離華納傳媒業務與Discovery合併，組成一家新公司挑戰Netflix及華特迪士尼

【23：36】道指跌160點，報34221點。納指跌0.7%，報13332點。

【22：30】亞馬遜（美：AMZN）升逾1.8%，公司宣布音樂服務訂閱費降至9.99美元一個月。

【22：02】道指跌幅擴大至140點，報34241點；標指跌21點，報4151點；納指跌0.9%，報13304點。

【21：30】美股開市，道指跌54點，報34327點；標指跌9點，報4164點；納指跌77點或0.6%，報13351點。

【18：48】美股開市前，道期跌129點，報34189點；納期跌0.4%。

【12：31】道指期貨跌101點，報34217點；標指期貨跌9點，報4159點；納指期貨跌33點或0.3%，報13353點。

【12：00】高盛據報在中港招聘人手 年內再增聘多100人

【11：15】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票涉3隻中概股 百度股價漲近半成

【11：10】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析 比特幣再跌8%失45000美元

【10：55】微軟據報曾調查蓋茨與女員工關係 蓋茨未待調查完結請辭董事

【07：30】市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升逾2%，收市升304點，收報13429點。

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責任編輯︰梁浩碩