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【美股市況】道指跌百點　納指跌0.5%　亞馬遜升近2%（不斷更新）

股市 22:31 2021/05/17

分享：

美股欠方向，投資者審慎應對通脹風險，全球部分地區的新冠疫情案例亦激增。美股早段，道指跌幅曾擴大至140點，報34241點，納指曾插近1%。美國今日將公布5月紐約製造業指數、5月NAHB房價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【22：30】亞馬遜（美：AMZN）升逾1.8%，公司宣布音樂服務訂閱費降至9.99美元一個月。

【22：02】道指跌幅擴大至140點，報34241點；標指跌21點，報4151點；納指跌0.9%，報13304點。

【21：30】美股開市，道指跌54點，報34327點；標指跌9點，報4164點；納指跌77點或0.6%，報13351點。

【18：48】美股開市前，道期跌129點，報34189點；納期跌0.4%。

【12：31】道指期貨跌101點，報34217點；標指期貨跌9點，報4159點；納指期貨跌33點或0.3%，報13353點。

【12：00】高盛據報在中港招聘人手　年內再增聘多100人

【11：15】索羅斯大舉買入Archegos爆倉股票涉3隻中概股　百度股價漲近半成

【11：10】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　比特幣再跌8%失45000美元

【10：55】微軟據報曾調查蓋茨與女員工關係　蓋茨未待調查完結請辭董事

【07：30】市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，道指上周五收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升逾2%，收市升304點，收報13429點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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