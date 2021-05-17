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【印度疫情】滅火筒當氧氣樽賣 黑市商人發災難財

環球社會熱點 12:31 2021/05/17

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印度的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，單日再新增超過28萬宗新冠肺炎確診個案。印度確診數字持續上升，當地醫療物資陷入短缺。不少印度民眾被迫出高價於黑市購買氧氣樽等醫療物資，但有黑心商人將滅火筒當作氧氣樽出售，更有人出售假藥牟利。

瀏覽印度醫療資源短缺情況

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新冠偽證明數目急升 全球賣家半年增60倍 【下一頁】

印度周一（17日）宣布單日新增28.1萬宗確診個案，為該國自4月21日以來首次單日錄得少於30萬宗個案，累計確診個案逼近2,500萬大關。印度單日再增4,092名新冠患者死亡，累計超過27.4萬人死。

由於確診患者人數不斷增加，印度的氧氣樽、疫苗、藥物等物資都處於短缺狀態。有不良商人乘機發災難財，於網上或透過電話推銷黑市醫療物資，更向患者家屬收取天價。

《紐約時報》周日（16日）報道，印度一間名為Varsha Engineering的回收場，回收廢棄滅火筒並將其包裝成氧氣樽，以每樽近200美元（約1,560港元）的高價出售，當地一間慈善團體發現回收場的騙局後報警。

報道指如滅火筒不夠堅固，隨時會引起爆炸。報警的慈善團體負責人批評商人出售滅火筒當氧氣樽，行為等同殺人。

研究指阿斯利康疫苗對印度變種病毒有效率97% 【下一頁】

另外，印度北方邦（Uttar Pradesh）執法人員上周檢獲過百樽假的抗病毒藥瑞德西韋（remdesivir），懷疑有人打算將假藥放在黑市出售。執法人員其後更發現有不法之徒偷走死者身上的衣物，並將這些衣物處理後，當作新衣服出售。

新德里警方在過去一個月拘捕210多人，他們涉嫌利用疫情干犯囤積、串謀、詐騙等罪行，而北方邦警方也拘捕了160人。

責任編輯：鄭錦玲

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