【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代

中國電訊商華為在海外發展持續遇挫，拜登日前更延長了前總統特朗普2019年發布的行政命令，繼續封殺華為。雖然早年已有消息傳出，華為與聯名合作推出手機鏡頭已久的相機品牌徠卡（Leica）終止合作，惟未有發生。不過最近再有中國科技博客 @rodent950 爆料指，Leica僅在初期向華為提供軟件及硬件技術，後來只是掛名。表示華為與Leica的合作關係將會終結，Leica將與其他手機廠商合作。

該位爆料者還指，華為稍後發表的P50系列旗艦，將會是最後一款相機掛上Leica品牌名的華為手機。據悉，Leica將與小米、曾是華為子公司的榮耀（Honor）及Sharp等合作。

早前有外電消息指，Sharp在本周發表的AQUOS R6，將會配備Leica相機。不過未知這次合作是由Leica提供技術，還是純粹掛名，以及是否長期或獨家合作等。

另綜合外電報道，由於華為近期受到美國政府技術出口禁令影響，導致目前在市場上的銷量大幅衰減，同時也藉由拆分榮耀品牌藉此躲避美國禁令影響。因此Leica有可能希望藉由終止與華為獨家合作關係，擴大與更多手機品牌合作，繼而爭取更多發展機會。

責任編輯：張寶燕