▲ 【盈富基金】金管局據報委獨立第三方審計 研盈富基金管理人是否須更換

盈富基金 （02800） 今年因應美國禁止美國人買賣中移動 （00941） 等受制裁中資股，美資管理人道富環球一度因美國禁投令，停止盈富基金新買入相關股份，道富環球迅速兩日間扭轉態度，但做法引起政商界議論不休。據本地傳媒報道，金管局關注盈富基金做法，並委任獨立第三方審計盈富基金，包括考慮更換管理人等不同可能。

《蘋果日報》引述消息指，盈富基金投資者以香港散戶為主，不應受美國潛在制裁及法律風險影響商業運作，當局希望以透明公平原則引入競爭者，若換馬亦要向外解釋清楚，免當前形勢引起政治猜測或被批黑箱作業。

金管局發言人回應查詢指，金管局和盈富基金監督委員會一直就事件與道富溝通及跟進，若委員會決定需要更換經理人，「相信他們會小心評估和審視不同的人選」。

目前另一美資基金貝萊德、本地恒生投資管理和最新中資南方東英都有恆生指數的ETF產品在香港上市。

南方東英推恒生指數ETF、「不受美國制裁影響」 與其他恒指ETF有何分別，可見【下一頁】

在1月更換盈富基金管理人議論最熱烈時，行政長官林鄭月娥曾稱，盈富基金因應歷史原因，金管局持有「少少剩餘影響力關於人事任命」，如何運用應由金管局、監督委員會去評論，其後政府新聞處出稿補充，林鄭月娥所指的「人事任命」，僅為盈富基金監督委員會，而非直接負責的管理人或受託人。

金管局發言人當時則指，盈富基金監督委員會成員的委任及免任須由監督委員會本身作出。

盈富基金監督委員會的主席由外匯基金投資有限公司從成員中指定一位出任，現時該委員會由6人組成，主席為有份籌建盈富基金的領展 （00823） 行政總裁王國龍，其他成員包括陳家樂、甘博文、羅力、裴布雷、羅承恩，當中羅承恩為金管局副首席法律顧問。

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編輯：麥德銘