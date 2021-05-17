【5G有落差】買5G手機、轉5G plan有咩注意？

▲ 消委會提醒5G網絡尚在發展階段，如果消費者希望使用5G，就要留意以下數點細節才作決定。

本港各電訊商由去年4月起陸續推出5G plan，紛紛以5G服務覆蓋率及高網速作招徠吸客，同時各手機大廠的5G手機亦不斷在市場推陳而出。惟消委會指出接獲不少5G用戶投訴包括上網速度及新款5G雙卡手機功能不似預期等，所以提醒5G網絡尚在發展階段，不論是網絡或是手機等硬件，均可能未盡完善，有機會遇上較多使用問題，有待電訊商及手機生產商逐步改善。

如果消費者希望使用5G，就要留意以下數點細節才作決定：

購買5G手機時，要仔細留意產品規格及配合5G網絡運作的細節

如常用流動網絡的地方較為偏遠，要格外留意網絡的實際接收情況

電訊商網絡表現或有差異：

各大電訊商於不同地點的網絡覆蓋不一，消費者可向同區正使用5G服務的親友查詢使用經驗

亦可考慮善用通訊事務管理局辦公室免費提供的網速測試網站或應用程式，測試現有服務的上下載速度表現，再向電訊商了解5G與現有服務的比較

留意流動數據用量：

5G講求高速網絡傳輸，優點是讓消費者快速地使用各種網上服務，快速下載影片及檔案，消費者可能因此不自覺地增加下載及增加數據用量

消費者要留意流動服務計劃是否設有數據用量限制，或當指定數據用量用盡後會否限制傳輸速度，以免衍生購買額外數據用量的開支

此外，消委會又提醒，如果轉用5G服務後發現問題，消費者亦應使用網絡測試程式記錄具體數據，以備向電訊商反映及要求協助。

【5G掂唔掂】用戶投訴網速、覆蓋、5G手機功能落差 消委會：宜提升資訊透明度

【大灣區招聘】初創配合5G潮流拓產品綫 中港兩地招聘

【疫市攻MICE】初創推5G虛擬展覽平台 活動混合模式並行

責任編輯：張寶燕