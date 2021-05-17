以色列轟炸加沙軍事設施 稱誤毀民居釀42平民亡

以巴衝突持續升級，以色列連日空襲加沙地帶，包括美聯社等傳媒辦公大樓及難民營等，導致多人死傷。巴勒斯坦衛生官員指，以色列周日再次空襲加沙地區，摧毀多處民居，造成最少42名巴勒斯坦平民死亡，包括10名兒童。

以巴衝突至今181人死 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖）（第二版） 【下一頁】

以巴衝突持續一星期，雙方均未見有停火跡象。巴勒斯坦官員表示，以色列周日（16日）向加沙發動的空襲摧毀多處民居，造成42名平民死亡，包括10名兒童。以色列軍方解釋，空襲成功撃中武裝分子使用的地下隧道系統，但亦導致隧道上方的民居倒塌，強調無意造成平民傷亡。以色列續指，哈馬斯把軍事設施建於民居附近，置平民於危險之內，需承擔傷亡責任。

控制加沙地帶的激進武裝組織哈馬斯反駁，是次空襲屬「預先策劃殺害平民的行動」，有照片顯示以色列直接瞄準建築物，而不是他們所聲稱的地下設施。

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美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突 【下一頁】

聯合國安理會周日舉行會議討論以巴衝突問題，並呼籲雙方立即停火。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，正全力向加沙發動攻勢，警告哈馬斯需付出代價，希望藉行動恢復威懾力量，以防未來再發生衛突。他亦辯護以色列上周六（15日）空襲美聯社等傳媒辦公大樓的行動，表示大樓除了有外國傳媒辦公外，亦藏有哈馬斯的軍事情報資源，屬合法的攻擊目標。

雙方自上周一（10日）爆發衝突至今，已造成193名巴勒斯坦人死亡，包括58名兒童、另有10名以色列人死亡，當中有2名兒童。

責任編輯：郭麗明